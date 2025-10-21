Ultim'ora
Cronaca internazionale

Trump non incontrerà Putin: "Nessun piano nell'immediato"

Pochi giorni dopo che Trump aveva proposto un altro vertice con lo Zar, un alto funzionario statunitense ha fatto sapere che non è previsto nell'immediato

Il presidente Usa Donald Trump non incontrerà a breve il presidente russo Vladimir Putin per discutere del conflitto in Ucraina.

Non ci sono piani per un incontro "nell'immediato futuro" tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin: lo ha dichiarato un alto funzionario della Casa Bianca, pochi giorni dopo che Trump aveva proposto un altro vertice con la sua controparte russa. Lo riferisce la Reuters sul suo sito. Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov non hanno in programma di incontrarsi di persona, ha affermato il funzionario, definendo la loro chiamata di lunedì "produttiva". 

