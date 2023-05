Le carrozze d'oro per Re Carlo: ecco perché se ne utilizzano due

Mentre tutto il mondo segue l'incoronazione di Re Carlo III, durante il corteo che ha portato il sovrano con la regina Camilla verso l'Abbazia di Westminster, i due reali sono stati filmati e fotografati all'interno di una carrozza ricoperta d'oro: si tratta della Diamond Jubilee State Coach trainata da sei cavalli con centinaia di soldati al seguito del corteo regale. Molti non sanno, però, che non sarà l'unico mezzo sul quale salirà il Re perché le carrozze saranno due, una per il percorso d'andata e una diversa per ritornare a Palazzo Reale chiamata Gold State Coach.

Com'è la Diamond Jubilee State Coach

La prima, come dice la traduzione dall'inglese, è la carrozza del Giubileo di Diamante costruita per la Regina Elisabetta II quando fu celebrato il 60esimo anniversario del suo regno undici anni fa, era il 2012. È dotata di tutti comfort tra cui anche i finestrini elettrici: la corona in alto e ben visibile è composta da legno di quercia che ha origini storiche perché proviene da una nave britannica, la Hms Victory, vascello di prima classe costruito nel 1760. L'aspetto della carrozza è assolutamente tradizionale e presenza decorazioni dorate, stemma e alte ruote per un peso complessivo di tre tonnellate oltre ad avere una lunghezza di 5,5 metri e alta 3,4 metri.

La sua realizzazione negli anni Duemila consente modernità e comfort certamente maggiori e differenti rispetto alle carrozze antiche: è presente anche l'aria condizionata ed è ben molleggiata grazie ad un sistema idraulico. Il suo interno è ben rifinito a possiede anche piccoli componenti del legno della Torre di Londra, un contrappeso che arriva addirittura dal Big Ben ma anche resti della Battaglia di Waterloo e oggetti di luminari quali Shakespeare, Newton e Darwin. Come detto, sono sei i cavalli che l'hanno trainata fino all'Abbazia di Westminster.

Diamond Jubilee State Coach

Com'è la Gold State Coach

Al termine dell'incoronazione, invece, Re Carlo III e la consorte torneranno a Palazzo Reale a bordo del settecentesco Gold State Coach: fu usata per la prima volta da Re Giorgio III quando, nel 1762, si recò in Parlamento. Fu il mezzo di trasporto di numerosi monarchi che la considerarono molto scomoda: Itv ricorda un aneddoto riguardante la Regina Elisabetta II che per la sua nel 1953 descrisse l'esperienza su quella carrozza come "orribile". Lunga sette metri e alta 3,6 metri, pesa ben quattro tonnellate tant'é che in questo caso, per trainarla, sono necessari otto cavalli.

L'allora monarca Guglielmo IV - conosciuto come il Re Marinaio - disse che era come " trovarsi a bordo di una nave che si agita in un mare agitato ". Dopo 260 anni, è la prima volta che non viene utilizzata per andare a Westminster ma sarà utilizzata soltanto dopo l'incoronazione. Questa carrozza non è composta d'oro massiccio ma il rivestimento del suo legno è coperto da una foglia d'oro: i suoi interni sono in raso e velluto e all'esterno c'è un po' di Italia grazie ad alcuni dipinti di Giovanni Battista Cipriani.

Gold State Coach

I costi delle carrozze

Quando fu progettata per la prima volta, la Diamond Jubilee State Coach aveva un costo stimato di circa 185mila sterline ma, dopo la sua realizzazione, acquistò un valore che ha superato gli attuali 4 milioni di sterline (4,5 milioni di euro). Il Gold State Coach, invece, fu commissionato nel 1760 per sole 7.562 sterline l'equivalente odierno di circa 2 milioni di sterline (oltre 2 milioni di euro).