India, scontro fra treni: almeno 50 morti e 500 feriti

È di almeno 50 morti e oltre 500 feriti il primo bilancio di un gravissimo incidente ferroviario che si è verificato nello Stato orientale dell'Orissa, in India. I soccorritori, almeno un centinaio, sono impegnati a salvare circa 200 passeggeri che sarebbero rimasti intrappolati nei vagoni.

"Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento" , ha affermato Amitabh Sharma, portavoce delle Ferrovie indiane. In base a una prima ricostruzione, alcune carrozze del Coromandel Express, che da Howrah era diretto a Chennai, sono deragliate vicino a Baleswar finendo su un altro binario. Il treno merci Yashwantpur-Howrah Superfast, proveniente dall'altro lato, avrebbe poi tamponato i vagoni. "Un treno proveniente da Yeswanthpur e diretto a Howrah si è schiantato contro quei vagoni provocando il deragliamento delle sue 3-4 carrozze" , ha spiegato ancora Sharma.

"Non siamo ancora in grado di stabilire cosa sia successo, diverse squadre sono sul posto e tutti sono impegnati nelle operazioni di soccorso" , ha annunciato un funzionario di polizia. Sul luogo della tragedia sono state inviate 75 ambulanze. Impegnati anche numerosi medici arrivati da altri distretti per aiutare i feriti. Quelli che necessitavano di cure sono stati portati nelle strutture sanitarie della regione.

"Ci aspettiamo che le operazioni di soccorso continuino almeno fino a domani mattina. Da parte nostra, abbiamo allertato tutti i grandi ospedali governativi per assistere i feriti" , ha garantito un portavoce del governo dello Stato di Orissa. Le autorità hanno già annunciato un risarcimento per le vittime del disastro. Con un messaggio pubblicato su Twitter il premier indiano Narendra Modi si è detto "addolorato per l'incidente ferroviario". "In questo momento di dolore- ha scritto-, i miei pensieri sono con le famiglie in lutto. Che i feriti possano riprendersi presto. Ho parlato con il ministro delle Ferrovie Ashwini Vaishnaw e ho fatto il punto della situazione". Il premier ha, poi, affermato anche che si sta fornendo "tutta l'assistenza possibile" alle persone colpite.