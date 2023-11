"Ingresso vietato agli ebrei": è escalation antisemita in Francia

Continuano gli episodi antisemiti in Francia, Paese che si sta configurando come centro dell’odio anti-ebraico. A Parigi, sono comparse le scritte “fuori gli ebrei” e “ingresso vietato agli ebrei” fuori da un negozio nella rue de Cilchy, nel 17esimo arrondissement. È evidente il richiamo al periodo nazista, in cui agli Juden era vietato entrare in molti esercizi commerciali in Germania e nei territori occupati dal Terzo Reich.

Questo avvenimento è solo l’ultimo segnale d’allarme per la comunità ebraica francese, vittima di una recrudescenza di un odio riesploso in concomitanza con l’inizio del conflitto tra Israele e Hamas. Dal 7 ottobre, sono 817 gli episodi di antisemitismo segnalati alle autorità d’Oltralpe, più di quanti se ne sono verificati nell’intero 2022. Tra questi, vi sono offese verbali, graffiti, aggressioni fisiche e minacce di morte. Il caso più eclatante, comparso sui quotidiani di tutto il mondo, è quello delle stelle di David e di scritte antisemite dipinte sui muri di negozi e palazzi nel 14esimo arrondissement della capitale e in tre comuni nell’hinterland parigino. Il fatto risale a martedì 31 ottobre e la preoccupazione della comunità ebraica francese continua ad aumentare.

“ Nascondere la propria religione non protegge più ”, racconta il 20enne David a France24 dopo una cerimonia in una sinagoga presidiata dalle forze armate. “ Per questo gli ebrei si stanno sempre più ritirando all’interno delle proprie comunità. Vi è il desiderio di restare con persone che affrontano i tuoi stessi problemi ”. Il giovane parla anche di un episodio accaduto ad alcuni suoi amici, seguiti e minacciati da un gruppetto di ragazzi.

L’emittente francese raccoglie altre testimonianze di ebrei che denunciano un cambiamento nelle loro vite a causa di questa situazione. “ Dal 7 ottobre ho paura ad andare in quartieri o mercati arabi e musulmani. Prima non era così ”, afferma un disegnatore di fumetti 36enne, rimasto anonimo. “ Spesso parlo in ebraico al telefono, ascolto musica ebraica, scrivo in ebraico. Temo che mi si possa sentire o vedere mentre sono distratto e che questo porti ad attacchi fisici o verbali ”. Una libera professionista di 47 anni, invece, si dice quasi spaventata dal fatto che “ nel mio contesto lavorativo e sociale, semplicemente non si parla della guerra. E questo nonostante il fatto che nel mio gruppo di conoscenze si discuta spesso di politica. Sembra di essere in una realtà parallela ”.