Stretta di Israele su Gaza: "Senza ostaggi niente tregua". E Guterres attacca: "Inorridito" | La diretta

Prosegue la guerra a Gaza City. Nelle ultime ore due sono stati i temi dominanti: l'appello Usa per una pausa umanitaria, il "no" di Netanyahu e lo scambio di accuse tra le Idf e Hamas per il raid su un'ambulanza. Secondo l'organizzazione terroristica bombe israeliane avrebbero colpito un " convoglio di ambulanze, causando decine di morti " nei pressi dell'Al Shifa.

Fonti Usa hanno confermato che " Hamas ha cercato di far uscire con le ambulanze i suoi combattenti da Gaza via Rafah, rallentando così gli sforzi per evacuare gli stranieri ". Secondo fonti di stampa israeliane i terroristi avrebbero cercato di far uscire con le ambulanze i suoi combattenti via Rafah. "Hamas", riportano le fonti, " ha fornito all'Egitto e agli Usa una lista di persone ferite gravemente che volevano far evacuare insieme a centinaia di stranieri in attesa di uscire". Usa ed Egitto hanno scoperto che "un terzo dei nomi erano combattenti, nessuno dei quali figurava tra i 76 palestinesi feriti e alla fine evacuati ". Intanto nella sua seconda visita a Tel Aviv da quando è esploso il conflitto, il segretario di Stato Usa Antony Blinken è tornato in pressing sul governo israeliano per una pausa dai bombardamenti. Secca al replica di Netanyahu: " Prima della pausa devono essere rilasciati gli ostaggi ".

L'offensiva continua

In mattinata ha parlato anche un portavoce militare che ha ribadito come l'offensiva di terra nella Striscia non verrà fermata: "i soldati", ha spiegato, " hanno ucciso decine di terroristi e distrutto infrastrutture di Hamas ". Ieri, ha detto ancora il portavoce, " ci sono stati numerosi tentativi di attacchi ai soldati dai tunnel e dai compound militari nel nord della Striscia ". Nei raid notturni, spiegano ancora le IDf, " corpi corazzati e ingegneri hanno fatto la mappa di edifici e neutralizzato ordigni esplosivi. Nel corso dell'operazione, i soldati hanno affrontato una cellula terroristica ".

L'affondo di Guterres: "inorridito"

I raid sulle ambulanze riapre anche un fronte con l'Onu. Il segretario generale, Antonio Guterres si è detto "inorridito", per l'attacco israeliano contro il convoglio: " Le immagini degli corpi sparsi per strada fuori dall'ospedale sono strazianti ". Per Israele le ambulanze trasportavano cellule di Hamas e venivano usate per trasportare armi e combattenti, mentre secondo i terroristi non c'erano loro uomini a bordo. Sempre secondo Hamas nel bombardamento sarebbero morte circa 15 persone. Secondo l'Idf nell'ospedale di Al-Shifa sarebbe nascosto il comando centrale di Hamas.