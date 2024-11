Inseguimento nei cieli dello Stretto di Taiwan: tensione alle stelle tra Cina e Stati Uniti

Immagine Wikipedia

Alta tensione nelle acque del Mar Cinese Meridionale, dove la questione Taiwan continua a tenere l'opinione pubblica con il fiato sospeso. Nelle ultime ore l'esercito cinese ha dichiarato di aver schierato forze navali e aeree nei pressi dello Stretto di Taiwan per monitorare e allertare un aereo da pattugliamento della Marina statunitense che stava sorvolando la zona, e denunciato gli Usa per aver tentato di " ingannare " la comunità internazionale. La 7a flotta della Marina statunitense ha specificato in un comunicato che un P-8A Poseidon " è transitato attraverso lo Stretto di Taiwan, nello spazio aereo internazionale ", avvalorando la versione cinese ma ribadendo, al tempo stesso, di avere rispettato " il diritto internazionale ". Dal canto suo, Pechino ha criticato il volo definendolo una " campagna pubblicitaria ", e chiarito di aver monitorato il velivolo americano durante tutto il percorso e di aver risposto " efficacemente " alla situazione.

Cosa è successo nello Stretto di Taiwan

Partiamo dall'aereo militare Usa che ha sorvolato i cieli dello Stretto di Taiwan. Nel contesto dell'aumento delle tensioni tra la Cina e le autorità dell'isola, la Marina statunitense ha specificato in un comunicato che il P-8A Poseidon ha operato " in linea con il diritto internazionale ", e che " gli Stati Uniti difendono i diritti di navigazione e le libertà di tutte le nazioni ". " Il sorvolo dell'aereo nello Stretto di Taiwan dimostra l'impegno degli Stati Uniti per una regione indo-pacifica libera e aperta ", ha aggiunto la stessa Marina, sottolineando che " l'esercito americano vola, naviga e opera ovunque lo consenta il diritto internazionale ".

" Le pertinenti dichiarazioni degli Stati Uniti distorcono i principi giuridici, confondono l'opinione pubblica e fuorviano le percezioni internazionali ", ha invece risposto l'Eastern Theatre Command dell'esercito cinese. " Esortiamo la parte statunitense a smettere di distorcere e amplificare la situazione e a salvaguardare insieme la pace e la stabilità nella regione ", ha quindi aggiunto il Dragone. Dal canto suo, il ministero della Difesa di Taiwan ha affermato che il P-8A stava volando in direzione nord attraverso lo Stretto e che l'esercito taiwanese lo stava monitorando nell'ambito di una " situazione normale ".

In ogni caso, già lo scorso aprile l'esercito cinese aveva dichiarato di aver inviato aerei da combattimento per monitorare e allertare un Poseidon della Marina statunitense nello Stretto di Taiwan, in una missione che aveva avuto luogo solo poche ore dopo una chiamata tra i responsabili della difesa cinese e statunitense.

Simulazione da brivido

Questa settimana, intanto, i legislatori della Camera Usa hanno soppesato le prospettive di un conflitto nel 2026 tra Stati Uniti, Giappone e Cina per Taiwan, in una simulazione di guerra che ha messo in guardia sui costi devastanti per tutti i soggetti coinvolti. Le esercitazioni virtuali condotte dal Centro per gli studi strategici e internazionali (CSIS) hanno dimostrato come gli Usa e i loro alleati potrebbero sventare un assalto anfibio cinese, ma non senza subire a loro volta pesanti perdite.

I combattimenti potrebbero infatti causare circa 10.000 vittime, ha previsto il CSIS. Gli Stati Uniti rischierebbero di perdere 10-20 navi da guerra, due portaerei, 200-400 aerei e circa 3.000 soldati solo nelle prime tre settimane di combattimenti.

Sempre più analisti stanno intanto esortando i legislatori americani ad essere pronti ad agire rapidamente contro un eventuale attacco cinese a Taiwan. A loro avviso, la strategia utilizzata in Ucraina di aumentare gradualmente il sostegno di Taipei per respingere gli invasori russi non funzionerebbe nel Mar Cinese Meridionale.