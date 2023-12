Intrappolato per giorni nel camion dopo un incidente, sopravvive bevendo acqua piovana

Una storia che ha dell'incredibile, quella che ha visto protagonista il 27enne Matthew Reum, rimasto incastrato all'interno del suo camion dopo un terribile incidente stradale e sopravvissuto per ben 6 giorni grazie al fatto di essere riuscito almeno a bere dell'acqua piovana. Il giovane è stato salvato grazie provvidenziale quanto casuale soccorso portatogli da due uomini che stavano cercando un posto ideale per pescare.

Stando a quanto riferito dalle autorità, il terribile schianto è avvenuto lungo l'Interstate 94 a Portage, nell'Indiana. Il pesante mezzo di Reum è stato trovato in modo fortuito da Mario Garcia e da suo genero Nivardo Delatorre, i quali, mentre cercavano un punto ideale dove gettare le loro lenze in acqua, hanno notato la presenza di alcuni rottami in fondo a una scarpata. Le speranze di trovare qualcuno vivo all'interno dell'abitacolo erano ben poche, ma per fortuna la vicenda si è conclusa in modo positivo. "Hanno toccato il suo corpo, e il conducente ha girato la testa e ha iniziato a parlare con loro. Quindi, questo li ha sollevati un po'" , ha raccontato alla stampa locale Glen Fifield, sergente della Polizia di Stato dell'Indiana. Un intervento, quello dei pescatori, a dir poco provvidenziale. "Se non fosse stato per i due uomini che stavano camminando lungo il torrente questo pomeriggio, le cose sarebbero andate diversamente. La volontà di Reum di sopravvivere a questo incidente è stata a dir poco straordinaria" , ha aggiunto.

"Nel momento in cui gli ho toccato la spalla, si è girato" , ha raccontato Mario Garcia durante un'intervista. "Appena sveglio ci ha detto che non riusciva più a sentire le sue gambe". "Mi ha quasi ucciso perché è stato piuttosto scioccante", ha aggiunto. "era davvero felice di vederci. Non mi sono mai sentito così sollevato in vita mia" . Secondo i soccorritori, Reum è riuscito a sopravvivere solo grazie al fatto che le temperature dei giorni scorsi sono state più miti.

"È stato in grado di bere l'acqua piovana per idratarsi e sopravvivere per un lungo periodo di tempo pur essendo esposto agli elementi" , ha rivelato Fifield, spiegando che si è trattato di un vero e proprio miracolo. L'intervento di soccorso da parte delle autorità è stato lungo e complesso, a causa delle difficoltà a operare vicino al corso d'acqua: "Hanno avuto difficoltà a scendere nell'area del torrente con le loro attrezzature, nesessarie per tagliare le lamiere e liberarlo" . Le ferite riportate dal ragazzo sono state definite "gravi", e ora sarà necessario per lui subire un intervento chirurgico di amputazione della gamba rimasta intrappolata a lungo.

Il veicolo guidato dal 27enne, per cause ancora da chiarire, è sfuggito al suo controllo, sfondando il guardrail e finendo sul fondo dell scarpata dopo aver rotolato più volte. Un incidente terribile di cui nessuno, purtroppo, si è accorto subito. Non solo, dato che il conducente non aveva più a portata di mano il proprio cellulare. "Reum ha detto di aver provato a urlare, senza ottenere mai alcuna risposta. C'era silenzio, solo il rumore dell'acqua".