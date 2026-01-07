Iran, l’appello di Reza Pahlavi ai militari: “Da che parte della storia starai?”

Un appello diretto alle forze armate e di sicurezza iraniane, diffuso attraverso i social network, ha riportato al centro del dibattito internazionale la figura di Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià dell’Iran. Il messaggio, dai toni netti e senza mediazioni, arriva in una fase, segnata da nuove proteste e da una crescente pressione sul sistema di potere della Repubblica Islamica.

این پیامی مستقیم خطاب به نیروهای مسلح و امنیتی ایران است. pic.twitter.com/ygEabjCFwY — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 7, 2026

Figlio di Mohammad Reza Pahlavi, deposto dalla rivoluzione del 1979, Reza Pahlavi vive da decenni in esilio ed è una delle voci più note dell’opposizione iraniana all’estero. Il suo intervento conferma come la battaglia politica sul futuro dell’Iran si giochi sempre più anche fuori dai confini nazionali e sulle piattaforme digitali, rivolgendosi non solo all’opinione pubblica interna ma anche alla comunità internazionale. Resta ora da capire se questo appello riuscirà a incidere concretamente sugli equilibri interni delle forze armate o se resterà soprattutto un potente segnale politico e simbolico.

Nel testo, Pahlavi si rivolge a soldati e ufficiali ricordando loro il significato dell’uniforme che indossano: difendere la nazione iraniana. Di fronte a quella che definisce una “scelta storica”, li invita a decidere da che parte della storia vogliono stare, contrapponendo apertamente il popolo iraniano a un regime descritto come corrotto e oppressivo. Secondo Pahlavi, la caduta della Repubblica Islamica non è più una possibilità astratta, ma un evento inevitabile, questione di tempo, e quel tempo sarebbe ormai vicino.

Il cuore dell’appello è un invito esplicito a non usare la forza contro i manifestanti e a “tornare tra le braccia della nazione”. Una scelta che, sostiene, non rappresenterebbe solo l’adempimento di un dovere morale e nazionale, ma anche una garanzia per il futuro personale e familiare dei membri delle forze di sicurezza. In questo passaggio, il messaggio assume un tono quasi confidenziale, facendo leva sulla paura delle conseguenze future e sulla promessa di protezione in un possibile scenario post-regime.

Pahlavi richiama poi l’esistenza di una Piattaforma di Cooperazione Nazionale, creata mesi fa come canale sicuro per consentire a militari e funzionari di dichiarare la propria fedeltà alla nazione iraniana. Secondo quanto afferma, migliaia di persone avrebbero già aderito e, con la ripresa delle proteste, il sistema sarebbe stato aggiornato per rispondere più rapidamente alle nuove richieste. L’accesso, spiega, avverrebbe attraverso procedure specifiche pensate per garantire la sicurezza degli iscritti.

Il messaggio si chiude con un doppio registro, tra minaccia e promessa. Da un lato, Pahlavi avverte che coloro che continueranno a reprimere il popolo e a usare le armi contro i cittadini saranno identificati e puniti. Dall’altro, assicura che chi sceglierà di schierarsi con la nazione sarà rispettato e riconosciuto. Il saluto finale, “Viva l’Iran”, rafforza l’idea di un appello che vuole presentarsi non come un atto di divisione, ma come una chiamata al patriottismo.

Intanto, oggi, i negozianti in protesta nella città portuale di Bandar Abbas, hanno scandito lo slogan "Questa è la battaglia