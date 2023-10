"È una provocazione": caos nella Champions League asiatica per la statua di Soleimani

Il calcio asiatico è in grande espansione ma continua a scontrarsi con problemi extra-sportivi, anche di carattere politico. Lunedì 2 ottobre a Isfahan, in Iran, si sarebbe dovuta giocare la sfida di Champions League asiatica tra gli iraniani del Sepahan e i sauditi dell'Al Ittihad, la squadra in cui militano N'Golo Kanté e Karim Benzema. La partita è però saltata perché l’Al Ittihad si è rifiutata di giocare: sulla passerella che portava al campo era esposto un busto in bronzo di Qasem Soleimani, il generale iraniano dei Pasdaran ucciso in un attacco di droni americani in Iraq nel 2020.

دام رُعبك #قاسم_سليماني pic.twitter.com/MHO0jPzl8P — Ali Mortada || علي مرتضى (@aliimortada) October 2, 2023

Il club saudita ha chiesto la rimozione della statua, considerata una provocazione politica: Soleimani in Iran è visto come un eroe di guerra, ma Riad lo aveva inserito nella lista dei terroristi nel 2018. I Pasdaran - Corpo delle guardie della rivoluzione islamica - sono ritenuti il braccio armato del regime degli Ayatollah e sono spesso in prima linea nella diffusione della vasta rete iraniana di milizie sciite in tutta la regione, compresa l'Arabia Saudita, che è un paese a maggioranza sunnita.

Gli iraniani del Sepahan, come era ovvio aspettarsi, non hanno accolto la richiesta dell’Al Ittihad. Così la squadra allenata da Nuno Espírito Santo ha deciso di non scendere in campo, tra i fischi dei 60mila tifosi presenti al Naghsh-e-Jahan Stadium dove sugli spalti c'era chi inneggiava a Soleimani anche con striscioni. Il club ha lasciato lo stadio e si è recato in aeroporto per tornare in Arabia Saudita.