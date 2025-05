New York, anche due poliziotti indagati per il sequestro del trader italiano delle criptovalute

Ascolta ora 00:00 00:00

Un detective che fa parte della scorta del sindaco Eric Adams è tra i due poliziotti che risultano ora indagati per il caso dell'italiano sequestrato e torturato a New York.

Secondo quanto riferito in esclusiva dal New York Post, proprio uno dei detective del NYPD si sarebbe occupato di andare a prelevare all'aeroporto la vittima, il milionario torinese Michael Valentino Teofrasto Carturan. Il quotidiano riporta che il poliziotto avrebbe poi condotto personalmente in auto il nostro connazionale presso una lussuosa casa a schiera di SoHo nella giornata dello scorso 6 maggio, e proprio qui per settimane avrebbero avuto luogo le sevizie ai suoi danni da parte di “una coppia amante delle criptovalute” . Niente di strano, comunque, che il detective potesse essere impegnato in un'operazione estranea alla scorta del primo cittadino di New York, dal momento che svolge anche degli incarichi privati, ragion per cui la sua presenza fuori dal solito contesto non aveva destato particolari attenzioni fino al momento in cui non sono usciti i dettagli emersi nelle ultime ore.

L'ufficio del sindaco non ha potuto far altro che agire in modo tempestivo per evitare ulteriori scandali o la fuga di notizie sollevando i due detective dal loro incarico e mettendoli in congedo. “Siamo turbati da queste accuse” , hanno spiegato i membri dello staff di Eric Adams. “Ogni dipendente comunale è tenuto a rispettare la legge, compresi i nostri agenti, sia in servizio che fuori” , ha precisato un portavoce alla stampa locale. "Non appena siamo venuti a conoscenza della vicenda che li ha visti coinvolti” , precisa ancora l'uomo, “i nostri agenti sono stati posti in servizio con turni ridotti. L'indagine è in corso".

John Woeltz e William Duplessie, rispettivamente di 37 e 33 anni, sono accusati di aver attirato il milionario italiano all'interno della lussuosa abitazione di SoHo e di averlo successivamente torturato per giorni con l'obiettivo di ottenere la sua password Bitcoin.

La vicenda è potuta venire alla luce esclusivamente dopo che la vittima è riuscita a fuggire dalla villetta a schiera, approfittando di un attimo di distrazione dei due carnefici. Michael Valentino Teofrasto Carturan ha dichiarato di esser stato pestato e seviziato per quasi tre settimane, vivendo un vero e proprio incubo. Ancora al aglio degli inquirenti la figura dell'italiana Beatrice Folchi.