Sequestrato e torturato a New York, spunta una misteriosa donna di Latina: chi è

Gli investigatori sono ancora al lavoro per ricostruire la torbida vicenda di Michael Valentino Teofrasto Carturan, il torinese di 29 anni sequestrato e torturato per due settimane in un appartamento di New York da John Woeltz, trader di criptovalute tuttora dietro le sbarre senza possibilità di cauzione.

Dalle indagini è emersa anche la figura della 24enne di Latina Beatrice Folchi, che secondo gli inquirenti sarebbe coinvolta in qualche modo nelle fasi di sequestro del connazionale, anche se per il momento la ragazza è stata fermata e rilasciata dopo poche ore. Il procuratore distrettuale di Manhattan ha ipotizzato per lei il reato di sequestro di persona, tuttavia non ha formulato l'accusa in modo ufficiale con l'obiettivo di raccogliere ulteriori prove a suo carico. "Non sono in arresto, ma non posso rilasciare commenti ora" , ha spiegato Beatrice Folchi ai giornalisti che la braccavano all'uscita del suo lussuoso appartamento di Manhattan, "tutta la storia sarà raccontata anche tramite avvocato".

L'ipotesi degli inquirenti è che la giovane abbia preso parte non tanto alle torture ai danni della vittima, delle quali si è occupato invece John Woeltz, bensì alle fasi di adescamento, La ragazza italiana, che opera come social media manager per conto di una società olandese, avrebbe rivelato a un caro amico di Latina di trovarsi invischiata in quello che ha definito "un equivoco", ma gli investigatori sono al momento propensi a pensare che possa aver avuto un ruolo attivo nelle fasi iniziali del sequestro. Sempre secondo le ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine locali, la Folchi avrebbe di recente iniziato a collaborare anche con Woeltz nel ruolo di assistente.

Le poche notizie circolate in rete nelle ultime ore, con la 24enne che ha precauzionalmente sospeso o eliminato i suoi profili social, ha studiato Comunicazione e Filosofia dal 2017 al 2020 presso l'Università del Connecticut, iniziando a lavorare nel settore del marketing di lusso per conto di grossi clienti come Bentley e Rolls Royce, e prendendo parte come comparsa in serie televisive, film indipendenti o cortometraggi, tra

cui il film drammatico del 2021 "Butterfly Wings". Mentre lei ora vive a, i suoi familiari avrebbero di recente deciso di fare ritorno in Italia, mettendo in affitto la loro casa del Connecticut.