"Quel fungo divora le nostre case": negli Usa scoppa la guerra del whisky

Negli Stati Uniti, per la precisione nel Tennessee, è scoppiata la guerra del whisky. Protagonisti la celebre azienda Jack Daniel’s e i circa 35 mila abitanti delle contee di Moore e Lincoln, dove si trovano sei (presto sette) cantine della distilleria. Il motivo? Il fungo ubriacone. Il Baudoinia compniacensis si nutre infatti di etanolo e si diffonde attraverso l’aria raggiungendo edifici, alberi e piante. Il micete prende il nome dal direttore dell'Associazione francese dei distillatori che lo scoprì vicino alle distillerie di cognac negli anni '70 dell'Ottocento nel corso degli ultimi anni è già stato al centro di numerose azioni legali tra Scozia, Canada e Caraibi.

Il "fungo" e la guerra del whisky

Legato indissolubilmente ai vapori alcolici nell’aria, il fungo in questione sta invadendo case e giardini dei vicini di casa dei magazzini Jack Daniel’s. Il micete assume l’aspetto di una patina nera che riesce a rivestire pareti e soffitti nel giro di pochi giorni. La prima persona a lanciare l’allarme è stata Christi Long: la donna ha dovuto sborsare parecchi quattrini (10 mila dollari all'anno) per rimuovere il fungo dalla sua proprietà novecentesca, nota per essere una richiestissima location per matrimoni. Ma non solo: ha deciso di denunciare l’ufficio locale che ha dato i permessi di costruzione dei magazzini di Jack Daniel’s.

La causa di Christi Long è stata sposata da sempre più abitanti delle due contee chiamate in causa. Il giudice della contea di Lincoln le ha dato ragione: come riportato da Usa Today, la sentenza ha bloccato temporaneamente i lavori per la distilleria in costruzione. Ma i residenti non hanno intenzione di accontentarsi: pretendono che l’azienda di whisky installi filtri dell’aria nei barili. Una soluzione che consentirebbe di arginare il problema fungo, ma anche di alterare il gusto del pregiato distillato.