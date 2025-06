Kate, che fine ha fatto la Principessa? Sale la preoccupazione fra i sudditi

Ascolta ora 00:00 00:00

Fan in ansia per le condizioni di Kate Middleton, che in questi giorni ha ridotto un po' le sue apparizioni in pubblico. In realtà non è affatto detto che la Principessa non si senta bene, tuttavia il livello di apprensione rimane alto dopo la diagnosi di cancro annunciata lo scorso anno. A gennaio 2025 è stata data notizia del remissione del tumore, e Kate ha ripreso pian piano i suoi impegni, ma il recupero deve essere graduale. Resta comunque alta la preoccupazione, perciò non sorprende che il popolo inglese sia ancora molto attento al comportamento della futura Regina.

Ad aumentare i timori di questi giorni è stata la nuova "sparizione" di Kate. Bastano infatti poche uscite mancate che i sudditi temono subito che stia capitando qualcosa di grave. A seguito del viaggio di Kate e William in Scozia, non sono state fornite molte altre informazioni sulla Principessa. Kate e William si trovavano in viaggio sull'isola scozzese di Mull per festeggiare il loro 14esimo anniversario di matrimonio. Per l'occasione sono state pubblicate alcune foto della Middleton scattate dal fotografo Josh Shinner. "Nell'ultimo anno, la natura è stata il nostro rifugio. In questa Festa della Mamma, celebriamo Madre Natura e riflettiamo su come il nostro legame con il mondo naturale possa aiutarci a nutrire il nostro io interiore e a ricordarci il ruolo che svolgiamo nella ricca storia della vita" , è quanto è stato scritto in calce allo scatto.

La fotografia ha però fatto preoccupare i fan. Alcuni hanno rivisto nello scatto l'immagine di Kate nel giorno in cui ha annunciato di avere un tumore e si sono subito allarmati. Poi, subito dopo la pubblicazione degli scatti in Scozia, Kate è sparita dalle scene, e ciò ha scatenato il panico.

In realtà non è stata data alcuna comunicazione in merito a possibili problemi di salute della Principessa. Pare molto più probabile che Kate si sia presa una piccola pausa.

Del resto deve ancora riprendersi dalla malattia e dalla pesante terapia. Tornata a ricoprire il suo ruolo, Kate ha avuto settimane di impegni molto intense, perciò è del tutto normale che adesso abbia deciso di ritirarsi per un po'.