Il Kazakhstan celebra Astana, la città del futuro

Il 6 luglio in Kazakhstan è un giorno molto particolare. Ogni anno, a partire dal 2008, si celebra infatti il Capital City Day, una festa nazionale che commemora il passaggio della capitale kazaka da Almaty ad Astana. Oggi Astana è il centro nevralgico del Paese, fulcro del sistema politico nonché hub commerciale e finanziario regionale, spesso sede di iniziative internazionali. L'impressionante percorso intrapreso da questa moderna metropoli negli ultimi due decenni può essere considerato una vera storia di successo. Anche perché rispecchia appieno l'ascesa e l'affermazione dell'intero Kazakhstan.

Il Capital City Day

Per capire come siamo arrivati fin qui bisogna fare un passo indietro e ripercorrere le tappe principali di Astana. Il 6 luglio 1994, il Consiglio supremo del Kazakistan si espresse in merito alla rimozione della capitale da Almaty ad Akmola. La decisione finale fu presa dall'allora presidente Nursultan Nazarbayev nel 1997. Un anno più tardi, il 6 maggio 1998, lo stesso Nazarbayev firmò un decreto per rinominare Akmola in Astana. Il 23 marzo 2019, l'attuale presidente Kassym-Jomart Tokayev ha firmato un altro decreto per rinominare ancora una volta Astana, questa volta in Nur-Sultan, salvo tornare ad essere Astana nel 2022 su iniziativa parlamentare.

Il 6 luglio, in Kazakhstan è dunque un giorno da cerchiare sul calendario con la matita rossa. Non solo per commemorare la capitale nazionale, ma anche perché la data coincide con il giorno di nascita, e quindi con il compleanno, del suddetto Nazarbayev, presidente che ha fornito un contributo inestimabile allo sviluppo e alla prosperità del Paese. Se la festività cade durante un fine settimana, il lunedì successivo verrà osservato un giorno festivo, mentre se la festività coincide con un martedì o giovedì è possibile osservare un giorno di vacanza in più per creare un weekend più lungo del solito.

Eventi in programma

In occasione del 25esimo anniversario di Astana sono in programma molteplici eventi, oltre 100, per evidenziare il ruolo della capitale come aggregatore culturale. Un esempio su tutti è il primo Festival Internazionale Musicale-Militare delle Bande Militari intitolato Astana – Caravan of Culture. Nello specifico, il progetto, chiamato a diventare uno strumento unico per unire culture e nazioni diverse, consentirà ai residenti e agli ospiti della città di godere dell'esibizione di orchestre militari provenienti da Azerbaigian, India, Kazakistan, Cina, Russia, Turkiye, Uzbekistan e Giappone. Saranno presenti circa 500 musicisti per eseguire musica da marcia, jazz e opere classiche popolari.

Troviamo, inoltre, un concerto di gala nell'ambito del concorso "Ayalagan Astana", lo spettacolo "Dombyra Dastan", oltre ad una serie di incontri con poeti e scrittori nazionali, un concerto degli artisti kazaki kui e zhyr. E ancora: un festival del libro, spettacoli circensi, musical, opere teatrali e altri spettacoli teatrali, nonché musica e programmi di spettacoli comici e di danza. Si terranno inoltre l'eco-festival "Gul Astana", la pittura nazionale all'aria aperta e il concerto Open Air.

L'affermazione di Astana

Impossibile non far coincidere la poderosa ascesa di Astana con Nazarbayev. Il fatto che la capitale del Kazakhstan sia oggi una città veramente moderna e un importante centro finanziario e logistico è giustamente attribuito all'ambizione del primo presidente del kazako. Come detto, fu lui a proporre l'audace iniziativa di trasferire la capitale da Almaty ad Akmola, allora piuttosto arretrata, riuscendo poi a convincere il parlamento nazionale il 6 luglio 1994 ad approvarla.

Da quel momento in poi, tutto sarebbe cambiato per sempre. Negli ultimi 25 anni la popolazione di Astana è più che triplicata, fino a superare il milione. Oltre un migliaio di nuovi condomini sono stati costruiti per fornire alloggi moderni ai sempre più numerosi residenti accorsi in città. L'evoluzione dinamica e l'espansione della capitale è stata infatti accompagnata dalla crescente ambizione dei suoi abitanti, arrivati da tutto il resto del Paese.

La posizione favorevole di Astana, nella parte centrale del Kazakhstan e dell'intero continente eurasiatico, rende la città un ponte naturale tra Oriente e Occidente e un punto di integrazione nell'economia globale per la regione. È per questo motivo che la capitale kazaka è diventata il centro commerciale per eccellenza della nazione, e un luogo perfetto per ospitare iniziative rilevanti, come l'Astana International Financial Center, il più avanzato del suo genere in Asia centrale e nelle sue immediate vicinanze. Attenzione però, perché Astana, oltre a essere un hub per la finanza, il commercio e i trasporti, è anche un hub emergente per le innovazioni, tecnologie verdi, e sviluppo sostenibile, ruolo che, non a caso, la città ha svolto perfettamente quando ha ospitato Expo 2017.

Nei prossimi anni Astana si affermerà sempre di più anche come centro per la diplomazia dal quale lanciare iniziative regionali e globali per promuovere la sicurezza e la cooperazione, migliorare il commercio e incoraggiare lo sviluppo sostenibile. La strada è tracciata: al Kazakhstan non resta che continuare a seguirla.