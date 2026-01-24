"Ali Khamenei si nasconde in un rifugio sotterraneo a Teheran". È quello che scrivono diverse testate, quasi tutte citando il sito web Iran International, indicato come vicinissimo all'opposizione iraniana. Una notizia positiva per la rivoluzione iraniana? Il console iraniano a Mumbai respinge questa idea: sostiene che Khamenei abbia "personale di sicurezza a proteggerlo" ma che non si debba "pensare che sia nascosto in un bunker o in un rifugio". L'ipotesi che l'Ayatollah Khamenei si fosse nascosto in un bunker blindato era emersa già lo scorso giugno, in un altro momento di grandissima tensione: durante la "guerra dei 12 giorni" e i raid delle forze israeliane e americane sui siti nucleari iraniani.
Intanto navi da guerra statunitensi si dirigono verso il Medio Oriente, la tensione tra Usa e Iran resta altissima. E anche il Corpo paramilitare delle Guardie della Rivoluzione Islamica si dice "più pronto che mai” a reagire alle provocazioni esterne.
Khamenei nascosto in un bunker. Alta tensione Usa-Iran
Il console iraniano a Mumbai respinge questa idea. E navi da guerra statunitensi si dirigono verso il Medio Oriente
