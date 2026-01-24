Khamenei nascosto in un bunker. Alta tensione Usa-Iran

"Ali Khamenei si nasconde in un rifugio sotterraneo a Teheran". È quello che scrivono diverse testate, quasi tutte citando il sito web Iran International, indicato come vicinissimo all'opposizione iraniana. Una notizia positiva per la rivoluzione iraniana? Il console iraniano a Mumbai respinge questa idea: sostiene che Khamenei abbia "personale di sicurezza a proteggerlo" ma che non si debba "pensare che sia nascosto in un bunker o in un rifugio". L'ipotesi che l'Ayatollah Khamenei si fosse nascosto in un bunker blindato era emersa già lo scorso giugno, in un altro momento di grandissima tensione: durante la "guerra dei 12 giorni" e i raid delle forze israeliane e americane sui siti nucleari iraniani.



Intanto navi da guerra statunitensi si dirigono verso il Medio Oriente, la tensione tra Usa e Iran resta altissima. E anche il Corpo paramilitare delle Guardie della Rivoluzione Islamica si dice "più pronto che mai” a reagire alle provocazioni esterne.

Donald Trump da un lato sembra allentare le minacce di un imminente attacco contro l'Iran, sostenendo che il regime avrebbe fermato le esecuzioni di "oltre 830 persone" dopo le proteste scoppiate a dicembre. Poi però avvisa che l'America sta "tenendo d'occhio l'Iran" e che "una grande flotta si sta dirigendo in quella direzione".