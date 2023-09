Kim vara sottomarino tattico da attacco nucleare: "Inizia un nuovo capitolo"

La Corea del Nord ha varato il suo primo " sottomarino tattico da attacco nucleare " operativo, assegnandolo alla flotta che pattuglia le acque tra la penisola coreana e il Giappone. Alla presenza di Kim Jong Un, Pyongyang ha festeggiato un traguardo ricorso da tempo: poter contare su una risorsa per rafforzare la capacità deterrente nucleare, sia in termini di qualità che di quantità. Il presidente nordcoreano ha così indirettamente lanciato un chiaro messaggio agli Stati Uniti, a pochi giorni da un possibile viaggio in Russia di Kim per incontrare Vladimir Putin.

Il sottomarino da attacco nucleare di Kim

Il sottomarino n. 841, chiamato Eroe Kim Kun Ok in onore di una figura storica nordcoreana, sarà uno dei principali " mezzi offensivi sottomarini della forza navale " della Corea del Nord, ha dichiarato Kim durante la cerimonia di presentazione del nuovo jolly militare.

La cerimonia si è tenuta presso i cantieri navali Pongdae a Sinpo (sulla costa nord-orientale del Paese), il principale centro di sviluppo dei sottomarini nordcoreani. Il varo di 841 è avvenuto in occasione del 75esimo anniversario della fondazione del Paese. Kim ha approfittato per tenere un discorso più ampio in cui ha elogiato il piano del Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori di Corea, volto a " modernizzare continuamente le forze navali e incoraggiare l'adozione di armi nucleari da parte della Marina in futuro ".

Dotare la marina di armi atomiche " è una questione urgente in questo momento ", ha aggiunto il leader. Sulla base delle immagini diffuse oggi dai media nordcoreani, il nuovo sottomarino sembra essere lo stesso che Kim ha ispezionato negli stessi cantieri nell'estate del 2019.

Il parere degli esperti

Svariati analisti sostengono che il mezzo sembrerebbe essere un sottomarino di classe Romeo dell’era sovietica modificato, che la Corea del Nord avrebbe acquistato dalla Cina negli anni Settanta, prima di iniziare a produrlo a livello nazionale. Il suo design, con dieci portelli di tubo di lancio, lascia presupporre che possa essere armato con missili balistici e missili da crociera.

Secondo Vann Van Diepen, un ex esperto di armi del governo Usa che adesso lavora con il progetto 38North, tali armi non aggiungerebbero molto valore alle più robuste forze nucleari terrestri del Nord, perché i sottomarini obsoleti utilizzati come nucleo del nuovo progetto risulterebbero relativamente rumorosi, lenti e hanno una portata limitata. In caso di guerra, ha concluso l'analista, mezzi del genere potrebbero non sopravvivere così a lungo.

La mossa della Corea del Nord

La designazione come sottomarino "tattico", ha fatto presente Reuters, suggerisce inoltre che il mezzo possa non trasportare missili balistici lanciati da sottomarini (SLBM)- in grado di raggiungere la terraferma degli Stati Uniti - ma piuttosto SLBM più piccoli a corto raggio o missili da crociera lanciati da sottomarini (SLCM) in grado di colpire la Corea del Sud, Il Giappone o altri obiettivi regionali

Nel frattempo, come detto, si parla di un possibile viaggio di Kim a Vladivostok. La Russia intende promuovere le proprie relazioni con la Corea del Nord indipendentemente da quello che gli altri paesi possano pensare, ha fatto presente il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. " Abbiamo le nostre relazioni con Pyongyang. Apprezziamo queste relazioni poiché la Corea del Nord è un nostro vicino e continueremo ovviamente a sviluppare relazioni con loro indipendentemente dall'opinione degli altri paesi ", ha affermato.