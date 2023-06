L’assalto dei grilli "mormoni" in Nevada: cosa sta succedendo

Sono milioni i grilli che hanno invaso qualsiasi cosa in alcune contee del Nevada: dalle strade all'esterno delle abitazioni, dalle auto ai giardini il colpo d'occhio per gli abitanti è stato incredibile e inaspettato. Sono numerosi i video che stanno diventando virali sul web che documentano quella che è un'invasione in piena regola.

Di cosa si tratta

Come ha spiegato ai media stranieri un portavoce del Northeastern Nevada Regional Hospital, questo ospedale locale ha dovuto utilizzate i soffiatori per raccogliere le foglie secche che cadono dagli alberi per sgomberare le strade e facilitare l'accesso dei pazienti nell'edificio, altrimenti pressoché impossibile. Tecnicamente, però, gli esperti spiegano che non si tratta di veri e propri grilli ma di katidi, animali somiglianti alle cavallette che saltano o camminano ma che non riescono a volare. Il pericolo è rappresentato anche dallo schiacciamento operato dalle automobili sulle strade con l'asfalto reso viscido e a maggior rischio di incidenti.

Il perché dell'invasione

" La quantità e la diffusione dei grilli sulla strada è così diffusa che il dipartimento sta usando gli aratri per rimuovere i viscidi resti marroni ", spiegano alcuni esperti al NewYorkTimes. Sono chiamati anche "grilli mormoni" e originari degli Stati Uniti occidentali; mangiano erbe, arbusti e colture che possono contribuire all'erosione del suolo e ai terreni impoveriti di nutrienti come ha spiegato l'Università del Nevada. Il sud-ovest del Paese vive una fase di grave siccità che, secondo l'Università, " incoraggia le epidemie di grilli mormoni " che possono durare anche molto a lungo e " causare sostanziali perdite economiche a pascoli, terreni coltivati ​​​​e orti domestici ".

L'appellativo di "mormoni" deriva dalla maniera in cui gli insetti avrebbero invaso i raccolti dei coloni mormoni nell'area del Great Salt Lake, nello Stato dello Utah, intorno alla metà del 1800 come ha precisato la Washington State University. I maschi farebbero un verso simile agli altri grilli, " da qui il nome comune errato ", hanno spiegato gli esperti. Sopra le case, i mattoni e i marciapiedi ci sono questi animalI: non mordono ma certamente i residenti sono impressionati da una tale quantità. " È stato folle, è stato selvaggio. Era da tanto, tanto tempo che non spruzzavo così tante case per i grilli", ha dichiarato al quotidiano americano Charles Carmichael, proprietario di un grosso servizio di disinfestazione.

Molti deterrenti chimici, però, non funzionano: al massimo si possono posizionare recinzioni di plastica liscie attorno ai giardini così da impedire che questi grilli possano arrampicarcisi sopra.