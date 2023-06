Chi è Lex Fridman, il personal trainer di Musk e Zuckerberg

Qualche giorno fa, come abbiamo visto sul Giornale.it, Elon Musk e Mark Zuckerberg se le sono promesse di santa ragione non soltanto in campo mediatico e social dove sono veri e propri maestri ma anche all'interno di un ring, una "gabbia", per una sfida corpo a corpo. Quel che è ancor più singolare, forse per avere le stesse identiche possibilità di battere l'altro, è il personal trainer che li allena alla super sfida: si chiama Lex Fridman ed è lo stesso per entrambi.

Il profilo di Fridman

Di origine del Tagikistan, è un informatico e ricercatore di 39 anni del Mit, Massachusetts Institute of Technology, recentemente eletta come migliore università del mondo. Ha un podcast personale su YouTube e vive negli Stati Uniti sin da piccolo quando si trasferì con la famiglia. Proprio uno dei protagonisti del podcast era stato Musk nel 2018: oltre all'intelligenza artificiale, con i suoi ospiti tocca vari argomenti e sono illustri le conoscenze che si è fatto con il tempo: ovviamente Zuckerberg così come il campione di scacchi, Magnus Carlsen, e il fondatore di Twitter, Jack Dorsey.

Come va con i contendenti

Tornando a parlare di allenamento, è spuntato un video su YouTube in cui si vede un estratto della lezione che ha impartito a Zuckerberg duranten una seduta jiu jitsu, arte marziale che ha origini brasiliane. Soltanto 48 ore dopo, invece, su Twitter sono apparse due immagini della lezione impartita a Musk con tanto di commento. "S ono rimasto estremamente impressionato dalla sua forza, potenza e abilità, sui piedi e sul terreno. È stato epico", ha commentato, parlando poi al plurale.

" È davvero stimolante vedere Elon e Mark fare arti marziali, ma penso che il mondo sia servito molto meglio se si allenano nelle arti marziali ma non combattono nella gabbia. Detto questo, come dice Elon, il risultato più divertente è il più probabile... io ci sono per loro, qualunque cosa accada" .

I did an impromptu training session with @elonmusk for a few hours yesterday. I'm extremely impressed with his strength, power, and skill, on the feet and on the ground. It was epic. It's really inspiring to see Elon and Mark doing martial arts, but I think the world is served… pic.twitter.com/cq00A9Xnmw — Lex Fridman (@lexfridman) June 27, 2023

Le ambizioni di Fridman

Per chi farà il tifo è un mistero, in teoria per nessuno da personal trainer neutrale ma se dovessimo scommettere un centesimo forse propenderebbe più per Musk visti i loro rapporti stretti a tal punto che Fridman si era proposto quando il patron di Tesla stava cercando il nuovo Ceo per Twitter. " Lasciamelo guidare per un po' - aveva detto - Niente stipendio. Solo un focus sulla grande ingegneria e sull'aumento della quantità di amore nel mondo. Offro solo il mio aiuto nell'improbabile caso in cui sia utile" . Come sappiamo, però, la scelta di Musk ricadde su Linda Yaccarino: ciò non toglie, però, che magari dopo la sfida possa tornare alla carica chiedendo di ricoprire un altro ruolo o se, stavolta, possa chiedere la stessa cosa a Zuckerberg.

In realtà, però, potrebbe essersi trattato soltanto di qualche breve lezione visto che i duellanti avrebbero già i loro allenatori di fiducia: per Musk si parla di Georges St-Pierre, considerato una vera leggenda nei pesi welter, mentre Zuckerberg avrebbe Jon Jones, attuale campione dei pesi massimi nelle arti marziali.