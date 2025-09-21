L'addio a Charlie Kirk. Il gotha del Maga alla cerimonia funebre in Arizona. 200mila partecipanti

- Articolo in aggiornamento -

Migliaia di persone in lutto per l'addio a Charlie Kirk all'interno dello State Farm Stadium di Glendale, in Arizona. Un servizio funebre dalle sfumature di convention dei conservatori americani: oltre al presidente Donald Trump, tra gli oratori di spicco al funerale figurano il vicepresidente J.D. Vance, il capo dello staff Susie Wiles, il segretario di Stato Marco Rubio, il capo del Pentagono Pete Hegseth e il segretario della Salute e dei Servizi Umani Robert F. Kennedy.

Fin dalle prime ore di questa mattina, una folla enorme ha iniziato a radunarsi fuori dallo State Farm Stadium. Non appena le porte si sono aperte, migliaia di sostenitori di Kirk si sono riversati per assistere alla cerimonia funebre, accompagnate da un numero sempre crescente di persone in lutto all'esterno. Dagli Stati del Nevada, California, Texas, Oklahoma, Maine, North Carolina, fino alle Hawaii e all’Alaska: i sostenitori di Charlie Kirk hanno attraversato l’intero Paese per essere, già all’alba, alla commemorazione dell’attivista conservatore ucciso lo scorso 10 settembre. Il traffico è rimasto congestionato per tutta la notte attorno all’impianto — lo stadio più grande dell’Arizona, come ricordano con orgoglio i residenti — al punto che molti hanno dovuto proseguire a piedi l’ultimo tratto per raggiungere la struttura da 63.000 posti.

Centinaia di persone si erano accampate all’esterno fin dalla sera precedente per garantirsi l’ingresso. All’apertura dei cancelli, dopo i severi controlli di sicurezza con cani e metal detector, è partita una processione composta ma rapida: folle vestite con i colori della bandiera americana, cappellini con il logo “Maga” o le iniziali dorate “CK”, giovani, famiglie con bambini e anziani. «Voglio essere parte della storia», afferma Lala, 50 anni, originaria dell’Arizona, in fila per acquistare gadget commemorativi. Lo stadio, normalmente casa degli Arizona Cardinals, è stato trasformato in un grande santuario civile.

Lo stadio, 63.

400 posti, si è rapidamente riempito di persone vestite di rosso, bianco e blu, come suggerito dagli organizzatori al suono delleche si sono alternate sul palco: il lungo preambolo musicale si è concluso con uno degli artisti, Brandon Lake, che ha invitato la folla a pregare insieme e a cantare una strofa della sua canzone mentre il pubblico ha mostrato cartelli e striscioni in memoria dell'attivista scomparso. I cartelli riportano il logo di Turning Point USA, insieme al nome dell'evento odierno: "Building a Legacy, Remembering Charlie Kirk". Alcuni cartelli recitano "Never Surrender", con una foto di Kirk.