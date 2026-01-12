Turbolenze sull'Air Force One, la battuta di Trump in conferenza stampa: ecco cos'ha detto

Il video di Donald Trump alle prese con una turbolenza sull'Air Force One sta facendo il giro dei social. Il presidente degli Stati Uniti, infatti, si trovava intento a parlare con dei giornalisti quando l'aereo presidenziale ha cominciato a sobbalzare, suscitando una battuta da parte del tycoon. Ad essere tirata in ballo è stata Karoline Leavitt, giovanissima portavoce della Casa Bianca.

L'episodio si è verificato nella giornata di ieri, domenica 11 gennaio, mentre l'Air Force One stava portando il presidente a Washington, D.C., dopo il ritiro settimanale a Mar-a-Lago. Durante la tratta, Trump ha accettato di parlare con alcuni giornalisti che stavano viaggiando insieme a lui, come solitamente accade. Dal momento che era già stato annunciato che il velivolo averebbe attraversato una zona un po' complessa a causa delle correnti d'aria, il presidente si era in precedenza scusato con i cronisti dicendo che l'intervista sarebbe stata più breve. " Tra circa 10 minuti sarà molto difficile, quindi dovremo procedere un po' più velocemente. Hanno solo detto, molto, molto difficile ", è stato il suo avvertimento.

La situazione si è fatta in breve complessa. Nel pieno dell'intervista, mentre si stava affrontando la questione Venezuela, l'Air Force One ha cominciato a sobbalzare in maniera piuttosto evidente. A quel punto Trump ha reagito con la sua solita ironia. "Sto cercando qualcosa a cui aggrapparmi, perché la situazione si farà dura. Penso che mi abbiate fatto questo, mi abbiate messo in una posizione in cui non c'è assolutamente nulla a cui aggrapparmi" , ha aggiunto, voltandosi verso la Leavitt, ferma alle sue spalle. "Quindi sto cercando qualcosa a cui aggrapparmi. E non sarà Karoline."

Trump ha quindi cercato qualcosa da afferrare, mentre i giornalisti continuavano a formulare le loro

domande. Leavitt ricopre l'incarico di Portavoce della Casa Bianca da gennaio 2026, ed ha solo 28 anni; è la persona più giovane nella storia degli Stati Uniti a ricoprire questo importante ruolo.