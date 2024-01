Le mire di Putin sull'Alaska, firmato il decreto per le "proprietà russe": cosa cambia ora

La Russia sembra intenzionata a far valere le proprie rivendicazioni su tutte le aree che un tempo governava. Il 17 gennaio, il presidente Vladimir Putin ha firmato un decreto che stanzia fondi per la ricerca, la registrazione e la protezione delle proprietà di Mosca all’estero, compresi i territori ceduti dall’Impero degli zar e dall’Unione Sovietica.

Il provvedimento non ha contorni ben precisi. Secondo l’Institute for the study of war, “ i parametri precisi di ciò che costituisca proprietà russa attuale o storica non sono chiari. Il Cremlino potrebbe utilizzare la 'protezione’ dei territori delle sue proprietà rivendicate in Paesi al di là dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale per promuovere meccanismi di soft power ” sia negli Stati post-sovietici, sia nelle nazioni confinanti, con l’obiettivo di destabilizzarli a livello interno.

L’Isw ha però sottolineato che qualunque rivendicazione sarebbe priva di fondamento a livello di diritto internazionale. Nel mirino del documento, dunque, sono finite oltre all’Ucraina anche la Bessarabia, territorio attualmente divisa tra Moldavia e Kiev, il Granducato di Finlandia, l’Armenia, l’Azerbaigian, gran parte delle nazioni baltiche e ampie porzioni della Polonia, oltre all’Alaska. La regione è stata venduta agli Stati Uniti nel 1867 dallo zar Alessandro II e in passato Putin ha depennato l’argomento dalla lista dei temi meritevoli di attenzione, anche se le sollecitazioni per riaprire la questione della disputa territoriale non sono mai mancate.