Caccia sugli alberi a Palm Beach, indaga l'Fbi. "Rischio di un nuovo agguato contro Trump"

Un appostamento di caccia sospetto nei pressi dell'aeroporto internazionale di Palm Beach, in Florida, con tanto di visuale diretta sul punto esatto della pista in cui Donald Trump sarebbe dovuto scendere dal suo Air Force One. È questa la preoccupante scoperta fatta dal Secret Service lo scorso venerdì, durante la perlustrazione effettuata nei pressi dello scalo prima dell'arrivo in loco del presidente degli Usa. Il direttore dell'FBI, Kash Patel, ha spiegato che la postazione – rinvenuta giovedì - non è stata ancora collegata a nessun individuo. " Non ci sono state ripercussioni sui movimenti e nessun individuo era presente o coinvolto nel luogo ", ha aggiunto il portavoce del Secret Service Anthony Guglielmi.

Un attentato sventato contro Trump?

La situazione è delicatissima. Il Secret Service ha riferito di aver trovato "oggetti di interesse" nel corso della perlustrazione fatta nei dintorni dell'aeroporto di Palm Beach, poco prima dell'arrivo di Trump. L'agenzia ha quindi condiviso una foto di quella che sembrerebbe essere una piattaforma o un appostamento di caccia allestito in cima a un albero. Qualcuno aveva preparato una postazione per tentare di colpire Trump appena sceso dal suo aereo? Ogni ipotesi è al vaglio degli inquirenti, che stanno indagando sul ritrovamento. " Prima del ritorno del presidente a West Palm Beach, la USSS ha scoperto quella che sembrava essere una postazione di caccia elevata, in linea di vista con la zona di atterraggio dell'Air Force One ", ha dichiarato Patel a Fox News Digital.

" Nessun individuo è stato ritrovato sulla scena. L'FBI ha assunto la guida delle indagini inviando risorse per raccogliere tutte le prove dalla scena e impiegando le nostre capacità di analisi dei dati dei cellulari ", ha aggiunto il direttore dell'FBI. Guglielmi, dal canto suo, ha confermato che il Secret Service sta " collaborando a stretto contatto " con l'FBI e con le forze dell'ordine della contea di Palm Beach per ricostruire quanto accaduto. L'indagine è iniziata poche settimane dopo che Ryan Routh è stato dichiarato colpevole di aver tentato di assassinare Trump su un campo da golf di Palm Beach, partendo da un nido di cecchini da lui stesso allestito tra i cespugli lungo una recinzione.

Il ritrovamento del Secret Service e le indagini in corso

Secondo quanto riportato da CBS News la postazione di caccia rinvenuta dalle autorità si trovava dall'altra parte dell'autostrada, in una fila di alberi a più di 200 metri di distanza dallo scalo aeroportuale, e sarebbe stata lì da mesi, almeno a giudicare dalle sue condizioni. Nell'ultimo anno Trump non ha mai utilizzato la parte dell'aeroporto esposta al sospetto appostamento a causa dei lavori in corso nella medesima area.

L'ipotetico cecchino non avrebbe dunque avuto una visuale diretta sul presidente Usa. Una volta terminata la manutenzione, tuttavia, l'Air Force One ha ripreso a utilizzare quella zona e la postazione è stata subito scoperta dal Secret Service durante i primi controlli.

" Durante i preparativi di sicurezza preliminari all'arrivo a Palm Beach, che includevano l'uso di tecnologie e approfonditi controlli fisici, i nostri team hanno identificato elementi

di interesse nei pressi dell'aeroporto internazionale di Palm Beach", ha affermato Guglielmi. Ricordiamo che negli ultimi due anni Trump ha dovuto affrontare molteplici minacce, compresi due tentativi di assassinio.