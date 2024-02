"Mitterrand, della Germania...": lo scivolone di Biden su Macron

A nove mesi dalle elezioni presidenziali, Joe Biden continua a regalare gaffe d’autore. Noto per le sue topiche, l’attuale inquilino della Casa Bianca s’è reso protagonista dell’ennesimo passo falso nel corso di un evento elettorale a Las Vegas e il video è già diventato virale in rete. L’ottantunenne ha prima confuso la Francia con la Germania, per poi citare un presidente al posto di un altro. Anziché parlare di Emmanuel Macron e del primo incontro dopo il suo insediamento alla Casa Bianca, il democratico ha citato François Mitterrand, morto quasi trent’anni fa.

Parlando del primo vertice dei leader del G7, Biden ha spiegato di aver affermato: “L’America è tornata”. Poi la clamorosa nonché duplice figuraccia: “E Mitterrand, della Germania… volevo dire della Francia, mi ha guardato e mi ha detto: ‘Dimmi… cosa… perché… per quanto tempo siete tornati?” . Visibilmente impacciato, Biden ha aggiunto: “Io l’ho guardato e il cancelliere tedesco mi ha detto: ‘Cosa direbbe, presidente, se domani prendesse in mano il ‘London Times’ e leggesse: ‘Un migliaio di persone fa irruzione nella Camera dei comuni, sfonda porte, due poliziotti uccisi per fermare l’elezione del primo ministro. Cosa direbbe?'” . Nessuna retromarcia sulla confusione tra Mitterrand e Macron, ma non si tratta della prima volta. Biden aveva già citato erroneamente Mitterrand anziché Macron: nel 2022, il presidente americano aveva raccontato lo stesso aneddoto, commettendo lo stesso errore.

Biden tells crowd he recently met with Mitterrand, former French president who died in 1996.



"Right after I was elected I went to a G7 meeting. I sat down and said, 'America is back!' and Mitterand from Germany -- I mean France, looked at me and said, 'how long you back for?'" pic.twitter.com/X7hJH8SHk9 — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) February 6, 2024