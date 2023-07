L'importanza economica del Kazakhstan: Astana calamita degli investimenti nell'area post sovietica

Il Kazakhstan è diventato il Paese leader dello spazio post sovietico nell’attrarre investimenti globali. La Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) ha pubblicato un rapporto sugli investimenti mondiali per l’anno 2022, secondo cui l'afflusso netto di Investimenti esteri diretti (IDE) nella nazione kazaka ha raggiunto la cifra record di 6,1 miliardi di dollari negli ultimi 5 anni. Calcolatrice alla mano, si tratta dell'83% in più rispetto al 2021 e della cifra più alta considerando quelle raggiunte dagli Stati un tempo appartenenti all’Unione Sovietica.

L’occasione del Kazakhstan

Il Kazakhstan si trova dunque al primo posto nello spazio post sovietico in termini di afflussi netti di IDE. A seguire, le altre posizioni della lista sono occupati da Uzbekistan (2,5 miliardi di dollari), Lituania (2,2 miliardi), Georgia (2 miliardi), Bielorussia (1,6 miliardi), Lettonia (1,5 miliardi), Estonia (1,2 miliardi), Turkmenistan (936 milioni), Ucraina (848 milioni), Moldavia (587 milioni), Armenia (366 milioni), Kirghizistan (291 milioni), Tajikistan (174 milioni). Gli outsider sono l'Azerbaigian e la Russia, che hanno registrato risultati negativi rispettivamente di 1,7 e 18,7 miliardi di dollari.

È importante notare che gli afflussi netti di IDE in Asia centrale sono aumentati del 39%, raggiungendo i 10 miliardi di dollari, di cui il 61% in Kazakhstan. Questo a conferma di quanto questa regione risulti sempre più determinante ai fini dell’economia mondiale. E di come il Kazakhstan, risultando il perfetto trait d’union tra Oriente e Occidente, diventerà sempre più un attore fondamentale nel fungere da raccordo tra i due mondi.

Investimenti e occasioni

Leggendo i dati, notiamo come si sia registrato anche un aumento del 6% degli IDE netti in 32 Paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, con il Kazakhstan in cima alla classifica (6,1 miliardi di dollari). Seguono Etiopia (3,7 miliardi di dollari), Uzbekistan (2,5 miliardi di dollari) e Mongolia (2,5 miliardi di dollari).

Inoltre, il Kazakhstan si è classificato al quinto posto tra le economie emergenti del mondo in termini di attrazione di investimenti netti in progetti di energia rinnovabile per il periodo 2015-2022, con un valore di 56,3 miliardi di dollari.

Nel complesso, i risultati del rapporto mostrano che, dopo un aumento significativo nel 2021, i flussi netti globali di IDE sono diminuiti del 12% nel 2022, raggiungendo i 1,3 miliardi di dollari. Le ragioni principali sono dovute al conflitto in Ucraina, ai prezzi elevati di cibo ed energia e all'aumento del debito sovrano globale. Il calo ha interessato soprattutto i Paesi sviluppati, dove gli afflussi netti di IDE sono diminuiti del 37%, raggiungendo i 378 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, i flussi verso i Paesi in via di sviluppo sono cresciuti in media del 4%.

Il rapporto dell’UNCTAD

Ricordiamo che la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) è l'organo principale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel campo del commercio e degli investimenti. È stata fondata nel 1964 e ha sede a Ginevra, in Svizzera. All'interno del sistema delle Nazioni Unite, l'UNCTAD funge da centro di coordinamento per le questioni relative allo sviluppo e argomenti correlati nel commercio, nella finanza, nella tecnologia, negli investimenti e nello sviluppo sostenibile.

I suoi compiti principali includono la promozione dello sviluppo economico globale attraverso lo sviluppo di raccomandazioni, principi, condizioni organizzative e legali e meccanismi per il funzionamento delle moderne relazioni economiche internazionali.

L'organizzazione conduce ricerche e analisi politiche, riunioni intergovernative, cooperazione tecnica e interazione con la società civile e il settore imprenditoriale. Per leggere il rapporto completo sull’economia globale e gli investimenti esteri nei vari Paesi, basta cliccare sul seguente link: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2023_en.pdf.