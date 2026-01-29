"L'inchiesta è compromessa". Il 71% degli svizzeri non ha fiducia nell'inchiesta di Crans-Montana

A quasi un mese dai gravissimi fatti di Crans-Montana, che ha portato alla morte di 40 giovanissimi e al ferimento di altri 116, i dubbi sull'operato della procura di Sion crescono, invece di diminuire. E non è una percezione solo italiana, benché il nostro Paese sia finito nel mirino della politica svizzera per la presa di posizione del governo, che ha richiamato l'ambasciatore a Roma per ottenere la collaborazione delle autorità svizzere. Da un sondaggio condotto da RSI, Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, ossia l'emittente di servizio pubblico, emerge che nemmeno gli svizzeri sembrano avere fiducia nell'indagine delle autorità vallesane.

Nello specifico, il fronte del no è avanti con il 71% contro il 27% dei sì e solo l'1% ha dichiarato di non avere un'opinione. Questo su una base di voto di oltre 1660 persone che hanno deciso di dare una propria opinione sul caso di cronaca più discusso della Svizzera. Le risposte, come emerge dai commenti forniti nello stesso spazio, arrivano per lo più dalla Svizzera francofona, che è quella di cui fa parte il Canton Vallese. " Fin dall'inizio, si avverte una sorta di pudore e di prudenza eccessiva da parte delle autorità locali nell'ammettere negligenze a tutti i livelli. Questa cortesia fuori luogo sa di paura di urtare il proprio vicino più o meno prossimo e di guastarsi con persone con cui si interagisce da vicino o da lontano. È per questo motivo che un'inchiesta extra-muros è necessaria per ripristinare la fiducia nel nostro Paese ", scrive una lettrice di Rsi.

" Nessuna fiducia nel modo in cui viene gestita l'inchiesta. È compromessa, il modo di comunicare è lacunoso. I Moretti in libertà, il comune di Crans-Montana che si nasconde, tutto il tempo per far evaporare le prove. Pessima immagine per il Vallese, la Svizzera, nessun rispetto per le vittime e i loro cari. La separazione dei poteri certamente, tuttavia per fortuna l'Italia e la Francia sono proattive e dotate di empatia ", scrive un'altra lettrice. Ovviamente, ci sono anche i commenti da parte di chi, invece, crede nella procura del Vallese: " Ho fiducia nella giustizia, in questi procuratori che hanno ereditato questo fascicolo. Finché rimangono indipendenti, si attengono ai fatti e alle prove raccolte, senza piegarsi davanti ai media, ai politici o ad altre pressioni di paesi stranieri che farebbero meglio a occuparsi dei loro ponti che causano altrettante vittime. La critica è facile, soprattutto per un evento come questo, quindi lasciamoli in pace e lasciamoli lavorare ". Il riferimento è all'Italia e al ponte Morandi, un argomento piuttosto utilizzato in chi critica l'Italia in questo momento.

Dal canto suo, Antonio Tajani da Bruxelles prima del Consiglio Affari esteri ha dichiarato, ai giornalisti che gli hanno chiesto un commento: " Noi abbiamo chiesto di fare anche indagini congiunte perché sono morti dei cittadini italiani, bisogna anche tenere conto di questo, ci sono morti e feriti gli italiani, non è una questione secondaria per noi,

per responsabilità evidentemente, è un fatto molto grave quello che è accaduto., soltanto pretendiamo che si faccia giustizia".