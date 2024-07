"L'ombra della moglie di Xi dietro le pughe militari": cosa sta succedendo in Cina

Ascolta ora 00:00 00:00

A prima vista elegante, raffinata, distinta. Dietro le quinte donna di ferro che potrebbe avere un ruolo decisivo nel suggerire le nomine al vertice dell’esercito cinese e consigliare la potente Commissione militare centrale, l'organo della Cina preposto al controllo delle forze armate. Peng Liyuan, la moglie del presidente cinese Xi Jinping, è finita al centro di clamorose indiscrezioni che la vedrebbero parte integrante del sistema politico del suo Paese. Non solo in veste di first lady, ma anche e soprattutto perché sarebbe stata inserita in un comitato appositamente creato per valutare i quadri militari e valutarne l'affidabilità, il "Comitato di esame e valutazione dei quadri". E c'è chi dice che miss Peng possa aver influenzato Xi consigliandogli di silurare i due ex ministri della Difesa: Wei Fenghe e il successore Li Shangfu.

Il possibile ruolo della moglie di Xi nelle purghe militari

Per meglio capire i contorni dell'intera vicenda ci sono due vicende, apparentemente slegate, da collegare tra loro. La prima chiama in causa alcune recenti dichiarazioni uscite dalla bocca del presidente cinese. Lo scorso19 giugno Xi ha sottolineato l'importanza della lealtà politica all'interno delle forze armate durante un incontro a Yan'an, nella provincia dello Shaanxi. Ha sottolineato la necessità che l'esercito sostenga la leadership del Partito Comunista Cinese (PCC) e l'importanza di creare un team di quadri che sia leale, pulito, responsabile e capace. La seconda vicenda si riferisce a Peng Liyuan. A maggio, Xi è stato accompagnato nel suo tour europeo dalla moglie. Proprio in quei giorni un articolo del Sing Tao Daily di Hong Kong ipotizzava che Peng, 61 anni, potesse essere diventata membro della Commissione di esame e valutazione della Commissione militare centrale cinese. Quasi un gioro di parole per indicare un ruolo rilevante assunto dalla donna.

Peng, che ha formalmente il grado di maggiore generale, dopo una brillante carriera come cantante della celebre sezione artistica dell’Esercito popolare di liberazione cominciata all’inizio degli anni '80, e che rimane un ufficiale militare in servizio attivo, potrebbe insomma esercitare influenza sulle questioni relative al personale militare. Il sito Asia Nikkei Review ha scritto, ad esempio, che la nomina dell'ex ufficiale della marina Dong Jun a ministro della Difesa avrebbe scatenato voci e speculazioni. Data la vicinanza di Dong a Peng, nonché la loro origine comune nella provincia di Shandong, c'è chi sostiene che la donna abbia giocato un ruolo favorevole nella sua nomina. Se così fosse, bisogerebbe iniziare a prendere per buona l'indiscrezione - non confermata né confermabile - secondo cui Xi si avvarrebbe della moglie per garantire cambiamenti chiave nel personale militare e selezionare individui fidati e leali.

Lealtà e affidabilità

Detto altrimenti, l'unico ufficiale militare di cui si fiderebbe veramente Xi coinciderebbe con sua moglie: Peng Liyuan. A ben vedere, la notizia del Sing Tao Daily non è stata smentita. Certo è, invece, che l'influenza diplomatica della first lady è sempre più profonda. Come importante ambasciatrice globale, spesso accompagna suo marito nei viaggi internazionali, impegnandosi in una diplomazia culturale che accresce l'immagine internazionale della Cina. Il ministro cinese degli Esteri Wang Yi ha elogiato la sua " diplomazia da first lady " durante il recente tour europeo effettuato dallo stesso Xi attraverso Francia, Serbia e Ungheria, dove Peng ha svolto un ruolo significativo.

La moglie del presidentissimo è una figura di spicco in Cina, dove è nota principalmente per i suoi contributi in ambito militare, politico e diplomatico. Nell'esercito, come detto, ricopre ancora il grado di Maggiore Generale; in passato ha partecipato alle iniziative culturali delle forze armate. Come celebre cantante folk, Peng si è infatti esibita per le truppe del Paese durante eventi nazionali e celebrazioni militari.

Adesso ci sarebbe da aggiungere un tassello in più in merito alla posizione della signora: nonostante la formidabile statura del marito, Peng sarebbe riuscita a ritagliarsi un'influenza potente, seppur non ufficiale, che potrebbe avere un impatto chiave sulledel presidente cinese.