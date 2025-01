L'orrore su una 34enne: divorata dai sui carlini

Ascolta ora 00:00 00:00

Orrore in Romania, dove una donna di 34 anni sarebbe stata trovata senza vita all'interno della propria abitazione, e con il corpo dilaniato dai morsi dei suoi due carlini. Le autorità locali stanno indagando per risalire alle cause del decesso; tutto fa pensare che i due cani abbiano aggredito la proprietaria in un momento successivo alla morte, spinti dalla fame.

Secondo quanto riferito dalla stampa estera, la vittima si chiama Adriana Neagoe e viveva in un appartamento a Târgu Jiu, una località vicino a Bucarest. A dare per prima l'allarme sarebbe stata la sorella della 34enne, che non aveva più notizie della congiunta da giorni. Dopo cinque giorni, la polizia locale, accompagnata dalla donna, è finalmente entrata nell'abitazione di Adriana, facendo la sconcertante scoperta.

Adriana era morta e il suo corpo era dilaniato dai morsi. Vicino a lei si trovavano i suoi due adorati carlini - uno nero, e uno color miele - ed è stato subito chiaro che i due animali, probabilmente spinti dalla fame, si fossero nutriti del cadavere.

Chiamati sul posto, i soccorritori hanno confermato il decesso della 34enne e portato via la salma. Sul corpo, a parte di morsi dei cani, non sono stati riscontrati segni di violenza che possono far pensare a un omicidio. Il cadavere è stato trasferito Gorj Forensic Medicine Service, dove sarà effettuata l'autopsia disposta dall'autorità competente.

" Un altro angelo è andato in paradiso" , è stato il commento sui social di Maria Alexandra, sorella di Adriana. "La mia bellissima sorella Anda Sasha non è più tra noi" . "Anda Sasha" era un soprannome che la 34enne si era data.

Sul terribile caso è stata aperta un'inchiesta. Gli inquirenti intendono scoprire che cosa sia successo ad Adriana, e cosa abbia provocato la sua morte. Al momento si pensa a un malore.

Per quanto riguarda i carlini, i due cani sono stati presi in custodia dai dipendenti del Consiglio della contea di Gorj. Non si conosce quale sarà il loro destino.

Tanti i messaggi di cordoglio sui principali social. Molte persone hanno presentato le loro condoglianze nei confronti della famiglia della 34enne.