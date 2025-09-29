Abbonati
In evidenza
Cronaca internazionale

Entra in una casa di notte e decapita un bimbo di cinque anni. L'orrore: "Non lo conosceva"

L'assassino è stato poi linciato dalla gente del posto, morendo a causa delle ferite riportate

Entra in una casa di notte e decapita un bimbo di cinque anni. L'orrore: "Non lo conosceva"
00:00 00:00

Un'autentica storia dell'orrore quella che arriva dall'India, dove un bimbo di cinque anni è stato aggredito in piena notte e decapitato da uno sconociuto. Il piccolo è morto sotto gli occhi terrorizzati della madre, che ha lottato per proteggerlo, riportando serie ferite. Le forze dell'ordine non sono riuscite a catturare il responsabile di questo agghiacciante crimine perché il soggetto è finito nelle mani di una folla inferocita che non gli ha lasciato scampo.

Il terrificante episodio, che sta facendo il giro del mondo, si è verificato venerdì scorso nel distretto di Dhar, nello del Madhya Pradesh. Nel cuore della notte, un uomo è entrato nella casa in cui viveva il bambino. Senza dare alcuna spiegazione, il soggetto ha individuato la piccola vittima e l'ha aggredita con uno strumento affilato simile a una vanga. Il tutto davanti alla madre. Stando alla ricostruzione, l'aggressore si è accanito con forza sul bambino, colpendo tanto forte da riuscire a decapitarlo. Anche la donna ha riportato serie ferite nel disperato tentativo di salvare suo figlio.

Attirati dalle grida della madre, alcuni abitanti del posto hanno raggiunto di corsa l'abitazione. La situazione è stata subito chiara, così la folla inferocita si è data all'inseguimento dell'assassino, che è stato circondato e linciato. La furia dei residenti si è placata subito dopo l'arrivo delle forze dell'ordine, ma a quel punto per l'uomo era ormai troppo tardi. Il soggetto è deceduto a causa delle ferite prima ancora di arrivare in ospedale.

Dai controlli effettutati dalla forze dell'ordine è emerso che si trattava del 25enne Mahesh Mada, giovane affetto da disturbi mentali. Mada era un residente di Jobat Bagdi, nel distretto di Alirajpur. Non conosceva il bimbo e la madre, dunque li avrebbe attaccati senza alcuna ragione.

Contattati dalla polizia, i familiari del 25enne hanno spiegato che questi si era allontanato da casa e da giorni non avevano sue notizie.

Prima di commettere il brutale omicidio, Mada aveva cercato di rubare della merce in un negozio.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica