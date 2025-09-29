Entra in una casa di notte e decapita un bimbo di cinque anni. L'orrore: "Non lo conosceva"

Un'autentica storia dell'orrore quella che arriva dall'India, dove un bimbo di cinque anni è stato aggredito in piena notte e decapitato da uno sconociuto. Il piccolo è morto sotto gli occhi terrorizzati della madre, che ha lottato per proteggerlo, riportando serie ferite. Le forze dell'ordine non sono riuscite a catturare il responsabile di questo agghiacciante crimine perché il soggetto è finito nelle mani di una folla inferocita che non gli ha lasciato scampo.

Il terrificante episodio, che sta facendo il giro del mondo, si è verificato venerdì scorso nel distretto di Dhar, nello del Madhya Pradesh. Nel cuore della notte, un uomo è entrato nella casa in cui viveva il bambino. Senza dare alcuna spiegazione, il soggetto ha individuato la piccola vittima e l'ha aggredita con uno strumento affilato simile a una vanga. Il tutto davanti alla madre. Stando alla ricostruzione, l'aggressore si è accanito con forza sul bambino, colpendo tanto forte da riuscire a decapitarlo. Anche la donna ha riportato serie ferite nel disperato tentativo di salvare suo figlio.

Attirati dalle grida della madre, alcuni abitanti del posto hanno raggiunto di corsa l'abitazione. La situazione è stata subito chiara, così la folla inferocita si è data all'inseguimento dell'assassino, che è stato circondato e linciato. La furia dei residenti si è placata subito dopo l'arrivo delle forze dell'ordine, ma a quel punto per l'uomo era ormai troppo tardi. Il soggetto è deceduto a causa delle ferite prima ancora di arrivare in ospedale.

Dai controlli effettutati dalla forze dell'ordine è emerso che si trattava del 25enne Mahesh Mada, giovane affetto da disturbi mentali. Mada era un residente di Jobat Bagdi, nel distretto di Alirajpur. Non conosceva il bimbo e la madre, dunque li avrebbe attaccati senza alcuna ragione.

Contattati dalla polizia, i familiari del 25enne hanno spiegato che questi si era allontanato da casa e da giorni non avevano sue notizie.

Prima di commettere il brutale omicidio, Mada aveva cercato di rubare della merce in un negozio.