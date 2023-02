Lufthansa nel caos: guasto ai sistemi informatici, voli in tilt

I sistemi informatici di Lufthansa hanno massicci problemi da stamattina. Il fatto sta provocando il caos nei voli operati dalla compagnia di bandiera tedesca, che sta cercando, come hanno riportato i suoi esponenti all'Ansa, di capire l'entità del danno. Che riguarda anche le alte compagnie del gruppo: Eurowings, Austrian Airlines e Brussels Airlines.

Secondo Der Spiegel sono coinvolte dal guasto tutte le linee della compagnia. I sistemi di check-in e imbarco sono stati colpiti, causando massicci backup di aeromobili e passeggeri all'aeroporto di Francoforte, il più grande della Germania e il sesto più trafficato d'Europa con oltre 48 milioni di passeggeri transitati nel 2022. Il 40% in più, per fare un paragone, di quelli transitati per Fiumicino, primo aeroporto italiano con 29 milioni di passeggeri.

Con Francoforte, principale hub di Lufthansa, in tilt la compagnia di bandiera tedesca sta cercando strategie alternative. L'Ente per la sicurezza del trasporto aereo, che regola il traffico aereo in Germania, ha chiuso le piste di atterraggio all'aeroporto di Francoforte, mentre secondo quanto riporta l'agenzia Dpa in queste concitate ore gli aerei vengono dirottati verso Norimberga, Colonia e Duesseldorf.

Lufthansa ha parlato con lo Spiegel tenendo a sottolineare che il guasto informatico della compagnia ha riguardato per ora la gestione del processo di check-in dei passeggeri e dei bagagli, il processo telematico di carico di ogni aeromobile e il processo di imbarco. Praticamente, il problema riscontrato è stato legato all'impossibilità per i sistemi informativi di Lufthansa di leggere i dati dei documenti e dei bagagli.

Non sembra però esserci, secondo quanto dichiarato da Lufthansa, la prova di un attacco hacker paragonabile a quello subito ieri dalla compagnia aerea scandinava Sas, che è nella Star Alliance con Lufthansa. Il governo degli aeromobili rimane saldo e la loro interconnessione con le reti governate da Lufthansa sono invece totalmente operative. E si aspetta la fine del guasto per poter far decollare gli aeromobili in totale normalità. Sicuramente, però, la tensione resta alta: lo sviluppo del caos Lufthansa invita a tenere alta la guardia sulla sicurezza informatica di settori complessi. Come la rete informatica di un gruppo aeronautico è completamente.