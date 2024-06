Vernice arancione sui monoliti di Stonehenge, l'ultima follia degli ambientalisti

Ascolta ora 00:00 00:00

Non si ferma la furia degli eco-vandali che, decisi a portare avanti la loro crociata ambientalista, hanno deciso di prendere di mira anche uno dei monumenti antichi più suggestivi della storia dell'uomo, vale a dire il sito di Stonehenge. Il circolo di rocce, situato nei pressi di Amesbury, nello Wiltshire (Regno Unito), è stato reso oggetto dell'ennesimo atto di protesta pro-clima. Sono stati i rappresentanti del gruppo Just Stop Oil a imbrattarlo con della vernice arancione.

Lo sfregio al sito neolitico

Stando a quanto riferito sino ad ora, la protesta degli eco-attivisti di Just Stop Oil ha avuto luogo nel corso della mattinata di oggi, mercoledì 19 giugno. Intorno alle 12.00 (ora locale), un piccolo gruppo è entrato in azione, raggiungendo i monoliti e cominciando a spruzzare contro di essi della vernice arancione. Tutto si è svolto di fronte agli occhi attoniti dei tanti turisti che si trovavano in visita al sito, in attesa del solstizio d'estate. Va ricordato infatti che Stonehenge, oltre ad attirare tantissime persone per la sua bellezza e forza evocativa, rappresenta per alcuni anche un vero e proprio luogo di culto.

Nel video diffuso sui social dal movimento Just Stop Oil si vede che alcune persone tentano di fermare gli attivisti per salvare i monoliti dall'imbrattamento. Alla fine, però, i manifestanti hanno la meglio, riuscendo a sporcare le antiche rocce con la vernice. Un ennesimo colpo al cuore di coloro che amano e rispettano queste opere.

Il fermo

A quanto pare le autorità preposte al controllo del sito neolitico sono riuscite a fermare i responsabili, consegnati alla polizia del Wiltshire. Ad essere identificati sono stati un 73enne di Birmingham e una ragazza di 21 anni proveniente da Oxford.

C'è ovviamente grande preoccupazione per lo stato dei monoliti dopo la pittura con la vernice, ma il movimento Just Stop Oil rassicura: la vernice utilizzata per la manifestazione andrà via alle prime piogge. " La farina di mais arancione che abbiamo utilizzato per creare uno spettacolo accattivante verrà presto spazzata via dalla pioggia, ma non lo farà l'urgente necessità di un'azione governativa efficace per mitigare le conseguenze catastrofiche della crisi climatica ed ecologica ", è quanto si legge in un comunicato degli attivisti.

Le reazioni