L'ultima trovata woke: "Hansel e Gretel" in salsa ambientalista

Da oltre duecento anni la fiaba di “Hansel e Gretel” dei fratelli Grimm è tra i racconti più amati dai bambini. Forse anche per questo motivo è diventata un obiettivo della religione woke, pronta a mettere le mani su tutto pur di veicolare i suoi messaggio. In Inghilterra, a Leeds per la precisione, il Northern Ballet – compagnia sostenuta dal Duca di Edimburgo - ha rivisitato il classico in chiave ambientalista. Purtroppo non è una boutade: è tutto vero.

Nella fiaba, Hansel e Gretel lasciano briciole di pane per trovare la via d’uscita dal bosco, ma il Northern Ballet ha deciso di dare un tocco green alla trama: niente briciole di pane, ma i due bambini che gettano rifiuti nel bosco. Inoltre, anziché spingere la strega in un forno alla fine del piuttosto macabro racconto, verranno istruiti sui principi dell’ambientalismo nel corso della loro avventura all’interno della foresta.

Lo spettacolo prenderà il via nella primavera del 2025 e si pone l’obiettivo di mostrare a tutti “come possiamo prenderci meglio cura del pianeta” . In altri termini, si tratta della solita narrazione integralista: incolpare il giovane pubblico dei rifiuti prodotti e del loro impatto sull’ambiente. Ma mica è tutto. Come evidenziato dal Telegraph, la maggior parte delle scenografie – non tutte – saranno create con materiali riciclati, stesso discorso per i costumi. Per centrare l’obiettivo, il team del Northern Ballet ha recuperato lattine e bottiglie da includere nei vestiti di scena.

Come facile immaginare, per veicolare il messaggio woke lo spettacolo sarà molto lontano dal racconto originale. Si tratta, in altri termini, dell’ennesimo tentativo di promuovere l’ambientalismo nelle arti, naturalmente in ottica integralista.

Ricordiamo che nel 2022 il National Theatre si era impegnato a ridurre le parrucche di scena nel tentativo di ridurre l’impronta carbonica, in quanto l’utilizzo di ciocche di plastica finte rappresentava un danno incalcolabile per l’ambiente. No, non è cambiato nulla nonostante questo sforzo titanico.