Scalatore sale sulla Torre Eiffel. Evacuazione immediata e poi l'arresto

Prima gli attimi di ansia e paura, poi l'evacuazione e infine l'arresto. È accaduto tutto nel giro di pochi minuti a Parigi, dove un uomo - senza pensarci due volte - ha deciso di arrampicarsi sulla Torre Eiffel e di attirare l'attenzione dei presenti. Al momento non è chiaro cosa lo abbia spinto a scalare il monumento: un atto di inconsapevole follia o un gesto per catalizzare gli occhi del mondo? Sta di fatto che la Torre Eiffel è stata evacuata e infine l'uomo, dopo l'intervento degli agenti, è stato fermato.

Le immagini hanno fatto il giro del web in tempo zero. C'è chi non ha esitato ad armarsi di cellulare per immortalare quanto stava accadendo: un uomo a torso nudo si è improvvisamente arrampicato sulla struttura a poche ore dalla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, che però avranno come teatro principale lo Stade de France e non il monumento principale di Parigi. Nelle prossime ore bisognerà chiarire da dove sia iniziata l'arrampicata dell'uomo, che è stato avvistato poco sopra gli anelli dei Giochi che decorano la seconda sezione della Torre Eiffel.

L'allerta è scattata verso le ore 15; a quel punto le autorità francesi si sono attivate tempestivamente e hanno evacuato la struttura, che è stata così chiusa in via temporanea. I turisti sono stati fatti uscire dalla polizia e c'è stato un altro episodio che ha reso il tutto ancora più animato: un gruppo, prima di riuscire a scendere dal monumento, era rimasto bloccato per circa mezz'ora al secondo piano.

Successivamente l'uomo è stato individuato e arrestato. Stando a quanto appreso e riferito da Le Figaro, si tratta di uno scalatore professionista di nazionalità britannica di 33 anni. La struttura è stata riaperta al pubblico dopo l'intervento degli uomini in divisa.

Bisognerà poi fare luce anche sulla questione: come ha fatto l'uomo a salire indisturbato sulla Torre Eiffel? Per quale motivo non è stato avvistato e fermato fin da subito? Anche questo è un elemento destinato a creare una nuova polemica sulle Olimpiadi di Parigi.