Parigi 2024, Paltrinieri e Fiamingo portabandiera dell'Italia alla cerimonia di chiusura

Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo saranno i due portabandiera per l'Italia alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. I due atleti e fidanzati sono stati informati dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, della decisione. La schermitrice azzurra ha conquistato la medaglia d'oro assieme a Mara Navarria, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio nella prova a squadre di spada, mentre Paltrinieri, alla quarta Olimpiade in carriera, ha raccolto due medaglie nelle gare di nuoto: il bronzo negli 800 stile libero e l'argento nei 1500, chiudendo nono la 10 km in acque libere.

Cerimonia di chiusura: indiscrezioni e ospiti

La cerimonia di chiusura andrà in scena allo Stade de France dalle ore 21 di domenica 11 agosto: attese oltre 200 delegazioni per un grande spettacolo in cui si esibiranno oltre 270 artisti. Per ora il riserbo su chi vi prenderà parte è quasi totale, anche se le indiscrezioni si stanno susseguendo ormai da ore.

Se la cerimonia d'apertura è servita per raccontare al mondo la storia e la cultura francese in tante sue sfaccettature, pur con critiche e polemiche, quella di chiusura dovrà rappresentare anche un passaggio di testimone per la prossima edizione in programma a Los Angeles dal 14 al 30 luglio 2028. Proprio per questo alcune tra le tante star statunitensi che in questi giorni sono stati avvistati nella capitale francese potrebbero essere coinvolte nella cerimonia di chiusura, come Tom Cruise identificato dalla stampa francese come la star dell'atto di chiusura dei Giochi con un'acrobazia degna della serie di Mission Impossibile di cui è protagonista.

Dopo Lady Gaga e Celine Dion grandi protagoniste nella cerimonia lungo la Senna, anche domani allo Stade de France ci sarà tanta musica e, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe vedere la partecipazione di tre grandi rappresentanti della scena musicale di Los Angeles degli ultimi 40 anni. Variety ha svelato in esclusiva che la scelta degli organizzatori sarebbe ricaduta sui Red Hot Chili Peppers, la storica band rock composta da Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante e Chad Smith, così come sull'icona del hip hop Snoop Dogg e sulla giovane Billie Eilish.

Se Snoop Dogg dovrebbe partecipare all'evento direttamente da Parigi, i Red Hot Chili Peppers e Billie Eilish dovrebbero esibirsi da Los Angeles, dal vivo o tramite filmati registrati in precedenza.

A rappresentare la Francia, secondo le indiscrezioni della Bbc, dovrebbero esserci gli, il duo di musica elettronica composto da Nicolas Godin e Jean-Benoit Dunckel, e i, il gruppo musicale guidato da Thomas Mars, sposato dal 2011 con la regista statunitense Sofia Coppola.