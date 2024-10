Città sommerse, altri 19 tornado e oltre 2 milioni senza luce: Milton devasta la Florida

Ascolta ora 00:00 00:00

Poche ore fa c'è stato il tanto temuto landfall dell'uragano Milton che ha toccato terra sulle coste occidentali della Florida, nella zona di Siesta Key, come tempesta di categoria tre e venti vicini ai 200 Km/h: dalle prime informazioni ha già mietuto alcune vittime oltre ad aver lasciato più di 2,5 milioni di persone senza energia elettrica. Una delle situazioni più difficili nell'area di Tampa dove a St. Petersburg si sono registrati oltre 400 mm di pioggia, in pratica più di 40 cm per metro quadrato con allagamenti improvvisi ed estesi. Il Country Club Spanish Lakes dalle parti di Fort Pierce, sulla costa atlantica della Florida, è stato colpito duramente con case distrutte e alcuni residenti uccisi. “ Abbiamo perso alcune vite ”, ha dichiarato lo sceriffo della contea di St. Lucie Keith Pearson all'emittente WPBF News senza specificarne il numero.

19 tornado, Venice sott'acqua

La tempesta collegata a Milton ha prodotto ben 19 tornado che hanno aggiunto distruzione ad altra distuzione distruggendo i tetti delle abitazioni, ribaltando veicoli e risucchiando detriti nell'aria con i classici coni neri a forma di V proseguivano il loro percorso. Tra le maggiori criticità si segnala Venice finita completamente sott'acqua, famosa località balneare in Florida a una distanza di circa 30 chilometri da Sarasota dove l'uragano ha toccato terra.

Gli allagamenti non sono stati causati dalla pioggia ma dal mare che è letteralmente entrato in città spinto dai venti e dalle mareggiate sulla costa. Con il passare delle ore la tempesta è stata declassata dal National Hurricane Center a categoria 1 con venti oltre i 140 Km/h. Da segnalare che quando Milton si trovava nel Golfo del Messico ed era al massimo della sua potenza (categoria 5) le onde hanno toccato altezze anche di 9-10 metri in mare aperto come segnalato dai dati di Saildrone, azienda impegnata nella mappatura dei fondali marini e della ricerca oceanica.

Centinaia di case distrutte

Sono già circa 125 le abitazioni distrutte prima che l'uragano toccasse terra, alcune delle quali erano case mobili in comunità per anziani come ha dichiarato alla stampa Kevin Guthrie, il direttore della Divisione di gestione delle emergenze della Florida.

La donazione di Taylor Swift

Per la gravissima situazione sempre in continua evoluzione causata dall'uragano Milton, Taylor Swift ha deciso di donare cinque milioni di dollari da destinare alle zone più gravemente colpite e soprattutto laddove pochi giorni fa era avvenuto anche il passaggio di Helene. Questo contibuto economico è stato definito "generoso" da Claire Babineaux-Fontenot che guida dell'organizzazione Feeding America, un'organizzazione no profit che conta oltre 200 banche alimentari.

Questo contributo aiuterà le comunità nella ricostruzione e nella ripresa, con la fornitura di generi alimentari essenziali, acqua potabile, approvvigionamenti alle persone colpite da queste tempeste devastanti

essere al nostro fianco

", ha spiegato in una dichiarazione diffusa su X da Feeding America, ringraziando Taylor Swift per "essere al nostro fianco".