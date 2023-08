"Ha accelerato e ci ha investito". Il drammatico racconto dell'italiano ferito a New York

"Quella macchina scura ci è venuta addosso, accelerando. Ha puntato proprio noi, salendo sul marciapiede" . Sono queste le prime parole, come riporta Repubblica, pronunciate da Matteo Maj, il 51enne turista italiano che si trovava a New York con la moglie Giulia per il viaggio di nozze. L’uomo, insieme alla consorte e ad altre persone, era stato travolto da una vettura nella notte tra domenica e lunedì in zona Manhattan, tra la 36esima Strada e la Sesta Avenue. A guidare il mezzo Imani Lucas, 29 anni, incriminata per tentato omicidio plurimo, omissione di soccorso e guida spericolata. Quest’ultima agli agenti ha raccontato di aver sentito la voce di Dio. La donna è risultata negativa al test di alcool e droga ma soffrirebbe di problemi mentali.

Una esperienza terribile quella vissuta dai due turisti piacentini. Paura che si mescola al dolore per le ferite e all’ansia per qualcosa di inaspettato. Ad avere la peggio è stata Giulia, 34enne istruttrice federale di tennis ed ex giocatrice. La donna ha riportato fratture delle vertebre cervicali e, per questo è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico nel corso del quale le sono state impiantate alcune placche. Il suo quadro clinico, per fortuna, è migliorato. Tanto che Matteo ha potuto parlare con lei.

Il 51enne ricorda quanto accaduto in quei drammatici istanti. "È stato un incubo, momenti tremendi, noi due insieme e un attimo dopo… ma adesso Giulia sta meglio, ha aperto gli occhi, per fortuna mi ha riconosciuto. Le hanno tolto le macchine e ha respirato da sola. I dottori sono molto fiduciosi". Secondo quanto racconta Matteo, la prima richiesta della moglie ha riguardato lo sport: "Mi ha fatto capire con il labiale che voleva che accendessi la tv e mettessi un canale di sport, qualsiasi sport". Forse voglia di distrarsi. L’importante è che il momento più difficile sia stato superato. E in questo avrebbe influito l’indole da sportiva che contraddistingue la donna. "Secondo i medici- ha evidenziato ancora Matteo- G iulia ha recuperato in fretta grazie alla sua tempra di atleta" .