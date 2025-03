Macedonia del Nord, strage in discoteca: 51 morti e 100 feriti in un rogo

Ascolta ora 00:00 00:00

Una tragedia che ha coinvolto giovani e giovanissimi questa notte in Macedonia del Nord. Un incendio ha devastato una discoteca nella città di Kocani, nell’est del Paese, provocando almeno 51 vittime e circa 100 feriti. La tragedia si è consumata nelle prime ore di questa mattina, durante un concerto di un gruppo pop locale, quando, secondo il ministro dell’Interno Panche Toshkovski, l’uso di fuochi pirotecnici all’interno del locale avrebbe innescato le fiamme, facendo crollare il tetto. Nella sala vi erano circa 1500 persone.

Toshkovski si è recato sul posto, oltre al premier Hristijan Mickoski e ai responsabili inquirenti di procura e polizia. Ha aggiunto che gli organizzatori del concerto sono stati arrestati e che sembra che la discoteca fosse una struttura improvvisata dove già in passato erano stati organizzati eventi con fuochi d'artificio.

L'incendio è scoppiato intorno alle 3:00 del mattino di domenica durante un'esibizione del duo hip-hop DNK, con un video di testimoni oculari che mostra l'edificio completamente avvolto dalle fiamme. Scene di caos e disperazione si sono consumate nel locale avvolto dal fumo, mentre i giovani presenti tentavano di mettersi in salvo. Alcuni video diffusi sui social documentano momenti di panico: tra grida e concitazione, i musicisti imploravano il pubblico di fuggire il più rapidamente possibile. "È un giorno di lutto e dolore immenso per la Macedonia del Nord", ha dichiarato il primo ministro Hristijan Mickoski in un messaggio su X. "La perdita di tante giovani vite è una ferita irreparabile, e il dolore delle famiglie è indescrivibile. Lo Stato farà tutto il possibile per offrire sostegno in questo momento di sofferenza indicibile".

Nel frattempo, parenti e amici delle vittime si sono radunati davanti agli ospedali e agli uffici comunali di Kocani, implorando informazioni sui propri cari. Sui social è iniziato il tam tam mediatico per reperire filmati dei partecipanti, nel tentativo di ricostruire la loro presenza in loco questa notte. Le autorità avevano confermato immediatamente l’arresto di un uomo, ma i dettagli sul suo coinvolgimento nella tragedia non sono stati ancora resi noti.

La Macedonia del Nord, come molti Paesi dei Balcani, ha una vivace scena notturna, con discoteche e locali che rappresentano un punto di riferimento per i giovani in cerca di svago e socializzazione.

Le città principali, tra cui, sono note per la loro vita notturna dinamica, ma anche centri più piccoli, come Kocani, ospitano club e locali molto frequentati. Tuttavia, la sicurezza di queste strutture è spesso oggetto di dibattito: normative poco rigorose, controlli insufficienti e l’uso diffuso di effetti scenici, come i fuochi pirotecnici, possono aumentare i rischi.