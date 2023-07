Il maltempo si abbatte su Amsterdam: cancellati 300 voli a Schiphol

Olanda nella morsa del maltempo, all'aeroporto di Amsterdam-Schiphol sono stati cancellati ben 300 voli, con enormi disagi per i viaggiatori.

Emergenza maltempo

Violenti temporali e raffiche di vento, condizioni meteo decisamente sfavorevoli per il decollo degli aerei. In queste ore si sta abbattendo una vera e propria tempesta su Amsterdam, e ciò ha portato le autorità locali a prendere dei doverosi provvedimenti. Già dalla giornata di ieri gli organi preposti avevano avvisato delle condizioni climatiche, e questa mattina, fra le ore 09:00 e 11:00 è stato bloccato tutto o quasi.

Secondo quanto riportato da Nos, la televisione statale olandese, saranno infatte consentite delle partenze, ma non sarà permesso alcun atterraggio. Nessuno può prevedere quale sarà l'andamento della tempesta, ma si prevede un blocco fino alle ore 15.

300 voli cancellati

L'intensa pioggia su Amsterdam ha portato, almeno fino ad ora, alla cancellazione di 300 voli. Tutto fermo, dunque, all'aeroscalo di Schiphol, il più importante della nazione. Ma non solo. Stando alle ultime notizie riportate dai giornali olandesi, anche il trasporto ferroviario si è inceppato. Nel nord dell'Olanda i treni sono fermi.

Secondo quanto riportato da Le Soir, a portare alla decisione del blocco degli aerei è stata naturalmente la scarsa visibilità dovuta dalla pioggia. Un problema anche le forti raffiche, registrate sino a 100-120 chilometri orari. Con simili circostanze, gli aerei non sono in grado di decollare o atterrare in condizioni di sicurezza. Al momento almeno un quinto dei voli che avrebbero dovuto passare per Schiphol sono stati annullati, e non è detto che il numero non salga ulteriormente.

Le autorità locali hanno consigliato ai viaggitori di tenersi aggiornati sul portale schiphol.nl, e di rivolgersi alla propria compagnia aerea in caso di cancellazione o ritardo del volo. Stanno lavorando regolarmente, almeno per il momento, gli aeroporti di Rotterdam, The Hague e Eindhoven.

Problemi anche ai treni

Come abbiamo detto precedentemente, anche il traffico ferroviario nel nord del Paese sta riscontrando dei problemi. A quanto pare, a causa del maltempo, dalle prime ore di questa mattina i treni sono fermi nella regione del Flevoland. A seguire, si sono fermati anche i convogli da Amersfoort, Zwolle, Groningen e Leeuwarden.

ProRail avrebbe provveduto a mettere in campo delle speciali locomotive in grado di trainare i treni fermi. Il consiglio delle autorità, anche in questo caso, è quello di consultare l'applicazione dedicata.