Maxi rissa in crociera, volano calci e pugni alla dogana: cosa è successo

Momenti di fortissima tensione a bordo di una nave da crociera della compagnia statunitense Carnival Cruise Lines: subito dopo lo sbarco si è infatti originata una maxi rissa che ha portato un discreto scompiglio tra gli altri passeggeri e il personale dell'imbarcazione. Alla fine della vicenda, ben 24 persone sono state inserite nella lista nera della società.

Secondo quanto riferito dalla stampa estera, lo spiacevole episodio si è verificato sabato 26 aprile. I passeggeri erano appena rientrati dopo una crociera durata sette giorni nei Caraibi occidentali, a bordo della Carnival Jubilee. Arrivati al terminal crociere di Galveston, in Texas, è accaduto l'imponderabile. Non si è capito cosa possa essere accaduto, ma in rete circolano diversi video della rissa scoppiata all'improvviso. Nei filmati si vedono diversi passeggeri ammassati nella zona preposta al ritiro dei bagagli. Nella confusione si notano alcuni passeggeri intenti a inseguirne un altro fino ad atterrarlo e prenderlo a calci e a pugni. Una situazione davvero drammatica, che ha richiesto l'intervento del personale della sicurezza.

"L'incidente è avvenuto nell'area di sbarco sotto l'autorità della U.S. Customs and Border Patrol. La questione è stata deferita alle forze dell'ordine ", è quanto dichiarato in una nota da Carnival Cruise Lines. "Non tollereremo un simile comportamento e 24 persone sono state inserite nella nostra lista di persone da non far salpare". Insomma, al termine di questo increscioso episodio, ben 24 persone sono finite sulla lista nera della compagnia e non potranno più salire a bordo delle navi da crociera della Carnival, che ha deciso di adottare una tolleranza zero.

Intanto sono molte le testimonianze che stanno circolando sul web. La Carnival Jubilee era salpata da Galveston (Texas) lo scorso sabato 19 aprile, facendo poi delle fermate a Cozumel e Costa Maya in Messico, oltre all'isola di Roatan in Honduras. Il ritorno a Galveston è avvenuto intorno alle 8.

00 di sabato 26 aprile.

Non si tratta, purtroppo, della prima volta. Già nel giugno 2022 una violenta rissa era scoppiata a bordo di una delle navi della Carnival, in quell'occasione lo scontro si originò su una pista da ballo.