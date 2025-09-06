Il medico incastrato da un'agente sotto copertura: "Posso fare sesso con la tua bambina?"

Un medico del Michigan (Stati Uniti), tale William Murdoch, è finito in manette a seguito di un'operazione sotto copertura condotta dagli agenti della polizia di Stato. Il Dipartimento di Polizia di Port St. Lucie ha infatti spiegato che uno dei loro agenti si era spacciato per madre di una bambina di 5 anni per agganciare il soggetto sotto indagine.

Il dottor Murdoch aveva dunque iniziato a scambiare dei messaggi con l'agente, inziando una relazione di semplice amicizia del tutto platonica. Il medico, infatti, non era interessato alla poliziotta, quanto piuttosto alla figlia di lei, una bimba di soli cinque anni. L'agente sotto copertura aveva così permesso che la bambina venisse "corteggiata", acconsentendo inoltre a una relazione sessuale fra la piccola e il pedofilo. In questo modo la trappola è scattata.

Murdoch e l'agente sotto copertura si sono scambiati una serie di messaggi sconvolgenti dal contenuto inequivocabile. "Murdoch descrive nei dettagli il suo comportamento deviato, ma è troppo esplicito per condividerlo nella sua interezza; tuttavia, ha avuto una relazione sessuale in diversi modi" , ha fatto sapere il dipartimento, come riportato dal New York Post. Non solo, durante un esame forense dell'account iCloud e di messaggistica del medico, sono state rinvenute altre conversazioni, che hanno evidenziato "allarmanti cacce sul dark web". I messaggi riguardavano " concepimento, aborti a termine e uso intenzionale di droghe e alcol per causare malformazioni congenite".

Ottenute le informazioni necessarie, è stato immediatamente emesso un mandato di arresto nei confronti del dottore. William Murdoch verrà presto estradato in Florida. La vicenda ha destato grandissimo clamore.

ProMedica, proprietaria del ProMedica Monroe Regional Hospital di Monroe, ospedale in cui operava Murdoch, ha preso ovviamente le distanze dal dottore, affermando che a seguito della notizia sono stati sospesi tutti i privilegi ospedalieri del dottor Murdoch e la cessazione delle attività che lo vedevano coinvolto.