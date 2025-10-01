Meghan Markle, paura per il papà dopo il sisma nelle Filippine: "Non riesce a camminare"

Thomas Markle, padre dell'ex attrice e duchessa del Sussex Meghan Markle, si trova bloccato nel suo appartamento al 19° piano di un grattacielo nelle Filippine dopo il violento terremoto che ha colpito la parte centrale del Paese, causando almeno 69 morti e più di 140 feriti.

A confermare la notizia è stata la sorellastra di Meghan, Samantha Markle, che in un post su X ha dichiarato: " Mio padre è bloccato al 19° piano di un edificio nelle Filippine dopo un violento terremoto, non riesce a camminare ed è intrappolato ".

Un nuovo inizio diventato un incubo

Thomas Markle, 80 anni, si era trasferito all’inizio del 2024 nella vivace isola di Cebu, nel Sud-est asiatico, con il figlio Thomas Jr., nel tentativo di lasciarsi alle spalle anni di difficoltà personali e familiari. Ex direttore delle luci a Hollywood, Markle aveva vissuto per oltre un decennio a Rosarito, città costiera del Messico vicino al confine con gli Stati Uniti, prima di decidere per un cambio radicale di vita.

Dopo un breve soggiorno in un hotel economico, aveva trovato un appartamento in un grattacielo a Cebu, con un affitto mensile di circa 670 dollari. Tuttavia, l’adattamento alla nuova realtà non è stato facile: il clima estremo, l’umidità costante e le barriere culturali hanno rappresentato ostacoli significativi.

"A Cebu ci sono solo due tipi di clima: caldo e umido, e caldo e umido con pioggia. È brutale anche per uomini della metà dei suoi anni ", ha raccontato una fonte vicina alla famiglia al Mirror. " È triste vederlo così provato, nonostante la voglia di ricominciare ".

Il terremoto che ha sconvolto le Filippine

Il potente sisma di magnitudo 6.9, registrato al largo della costa delle Filippine, ha avuto l’epicentro a circa 11 chilometri a est-sudest di Calape, nella provincia di Bohol. La scossa principale è stata seguita da oltre 600 scosse di assestamento, alcune delle quali di magnitudo superiore a 4.5, secondo i dati dell’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia (Phivolcs).

Le aree più colpite sono state Bogo City, dove si sono contate almeno 30 vittime, e San Remigio, con altre 22 morti. Altre 5 persone sono decedute nel crollo di un impianto sportivo durante una partita di basket. " Stavano giocando all’interno della struttura quando è crollata ", ha dichiarato il capitano della polizia Jan Ace Elcid Layug. Il bilancio delle vittime potrebbe ancora aggravarsi, mentre proseguono le operazioni di soccorso, concentrate principalmente nelle zone più remote e danneggiate.

Preoccupazione per Thomas Markle

Al momento, non è chiaro se i soccorritori abbiano già raggiunto l’edificio in cui risiede Thomas Markle, ma la situazione appare delicata. Considerando le sue condizioni di salute – Markle ha avuto in passato problemi cardiaci e ha difficoltà motorie – l’impossibilità di scendere dal 19° piano rende la sua posizione ancora più vulnerabile.

Fonti vicine alla famiglia riferiscono che il figlio Thomas Jr. si trova con lui, ma l’edificio ha subito danni strutturali e non è escluso che vi siano rischi ulteriori legati a nuove scosse.

Le autorità: “Priorità al salvataggio dei dispersi”

Le autorità locali hanno sottolineato che la priorità assoluta rimane il salvataggio delle persone ancora intrappolate tra le macerie e l’assistenza ai feriti. Le comunicazioni in alcune zone restano interrotte a causa di blackout diffusi.

Nel frattempo, cresce la

preoccupazione per le condizioni degli stranieri residenti nelle Filippine, tra cui anche Markle, il cui nome – per via dei legami con la famiglia reale britannica – ha attirato lmediatica internazionale.