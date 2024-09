"Orgogliosa di aver posato nuda". Cosa c'è dietro il video social di Melania Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

Da quanto Donald Trump ha iniziato la sua corsa alla Casa Bianca, Melania Trump è rimasta nell'ombra. Ha appoggiato la candidatura del consorte, è apparsa al suo fianco in un paio di occasioni pubbliche, ha espresso la sua preoccupazione per l'attentato a Trump ma per lo più ha scelto di rimanere defilata. Eppure, a un mese e mezzo di distanza dalle elezioni presidenziali, Melania fa parlare di sé per un video pubblicato sulla sua pagina Instagram. Un breve filmato nel quale ricorda quanto scalpore fecero le sue foto di nudo, scattate all'inizio degli anni 2000 quando era una modella. Così una domanda è iniziata a circolare con insistenza sul web: perché parlarne proprio adesso a poche settimane di distanza dal 5 novembre giorno delle elezioni?

La risposta sembra essere più scontata di quanto si possa pensare. Mentre Donald Trump corre veloce verso le presidenziali, la moglie Melania è pronta a pubblicare la sua seconda biografia. L'uscita è prevista nei primi giorni di ottobre ma la moglie di Trump è in piena promozione per spingere il suo libro, "Melania", che viene descritto come la "storia potente e stimolante di una donna che ha definito l'eccellenza personale, superato le avversità e tracciato la propria strada ". Nel volume - che verrà messo in vendita in tre versioni differenti con costi che oscillano tra 40 e 250 dollari - l'ex First Lady offrendo un ritratto di sé intimo, arricchito da immagini mai condivise con il suo pubblico e una parte di queste foto potrebbero essere proprio quelle di nudo, che tanto infiammarono la campagna elettorale del Tycoon nel 2016.

Nel video pubblicato sulla sua pagina Instagram Melania Trump è tornata a parlare dell'attenzione morbosa dei media nei confronti delle foto di nudo, che scattò agli esordi della sua carriera, quando era da poco fidanzata con Donald. " Perché resto orgogliosa del mio lavoro di modella di nudo? ", ha esordito nel video Melania, proseguendo: " La domanda più pressante è questa: perché i media hanno scelto di scrutinare la mia celebrazione della forma umana, in foto scattate per la moda? Non siamo più in grado di apprezzare la bellezza del corpo". Poi, con lo sfondo di alcuni capolavori artistici del passato, ha spiegato: " Nel corso della storia maestri dell’arte hanno riverito le forme umane, suscitando profonde emozioni e ammirazione" .

Così ha invitato i suoi follower a "". Una mossa di marketing ben studiata, che a poco a che fare con la corsa alla Casa Bianca di Trump.