"Inopportuno". Meloni avverte Macron sulla visita di Zelensky

Forse faceva parte di una strategia politica, legata ai problemi interni - fra scioperi e proteste contro la riforma delle pensioni - o probabilmente è stato semplice e puro protagonismo. Certo è che la decisione di Emmanuel Macron di invitare a Parigi Volodymyr Zelensky ha irritato, e non poco, il governo italiano. Giorgia Meloni ha definito l’invito " inopportuno " visto che la forza dell’Unione europea è – o dovrebbe essere - " l'unità ".

Il presidente ucraino, intanto, è appena arrivato a Bruxelles per il Consiglio europeo, al termine del quale sono in programma una serie di bilaterali con vari leader, tra i quali quello con Meloni.

L’attacco a Macron

" Io credo che fosse inopportuno l'invito a Zelensky di ieri. Capisco che ci sono esigenze di opinione pubblica interna, ma ci sono momenti nei quali privilegiare l'opinione pubblica interna va a discapito della causa europea ", ha detto il premier Giorgia Meloni, al suo arrivo a Bruxelles, rispondendo ad una domanda sull'incontro avvenuto nelle ultime ore a Parigi tra Zelensky, Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Prima di fare tappa a Bruxelles, infatti, il presidente ucraino è stato invitato dal suo omologo francese per un vertice in Francia, al quale in fretta e furia si è aggregato anche Scholz. Alle 8:30 del mattino del giorno successivo Macron e Zelensky hanno viaggiato insieme diretti verso il Consiglio europeo.

Come detto, la mossa dell'Eliseo (e di riflesso anche di Berlino) non è passata inosservata a Palazzo Chigi. Anche perché l’asse Parigi-Berlino si è risaldato per la seconda volta nel giro di pochi giorni escludendo gli altri partner dell’Ue, Italia compresa.

Oltre all’incontro tra Macron, Scholz e Zelensky a Parigi, lo scorso martedì a Washington c'erano Bruno Le Marie e Robert Habeck – rispettivamente ministro dell’Economia francese e vice cancelliere tedesco - a trattare con gli Stati Uniti sugli effetti dell'Inflation Reduction Act.