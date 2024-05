Messico, tragedia al comizio elettorale, crolla il palco: 9 morti e 63 feriti

Tragedia in Messico, dove un palco allestito per un comizio elettorale è improvvisamente crollato, travolgendo la folla e provocando morti e feriti. Le autorità messicane sono al lavoro per cercare di fornire assistenza alle persone coinvolte e, al contempo, cercare di ricostruire le dinamiche di quello che a tutti gli effetti appare un drammatico incidente dovuto alle condizioni meteo avverse. Al momento il bilancio è di 9 morti e 63 feriti.

Il crollo improvviso

L'episodio, secondo quanto riferito dai quotidiani messicani, si è verificato mercoledì sera a San Pedro Garza García, nello stato del Nuevo León. Era in corso il comizio elettorale del candidato alla presidenza del Messico, appartenente al Movimento Cittadino, Jorge Álvarez Máynez e della compagna di partito e candidata sindaco per San Pedro Garza García Lorenia Canavati von Borstel. Le condizioni meteo, come si evince guardando i video che stanno circolando sui social, erano decisamente avverse e purtroppo una folata molto violenta pare aver causato il drammatico incidente. A un certo punto, infatti, l'enorme tendone che sovrastava il palco è crollato in avanti, trascinando tutto con sé e travolgendo la folla radunata per assistere al comizio.

Si è scatenato il panico. Le persone hanno cominciato a fuggire da ogni parte, urlando. Per alcuni, però, non c'è stato nulla da fare. La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto, ma il bilancio è stato comunque devastante. Si parla di 9 morti e 63 feriti, più o meno gravi, come confermato dal governatore di Nuevo León, Samuel García. Alcune persone rimaste vittime dell'incidente hanno avuto necessità di essere sottoposte a intervento chirurgico d'urgenza. Tra i deceduti, purtroppo, risulta esserci anche un minore.

Salvo il candidato Álvarez Máynez, che spiegato di aver raggiunto l'ospedale San José per un controllo medico, per poi fare subito ritorno sul luogo dell'incidente. Il politico ha dichiarato di essere in contatto con le autorità statali per seguire passo passo la situazione.

Le reazioni

" Mi rammarico per l'incidente avvenuto a San Pedro Garza García, causato da un forte vento durante la manifestazione a cui hanno partecipato Jorge Álvarez Máynez, candidato alla presidenza del Movimiento Ciudadano, e altri militanti, leader e candidati di quel partito. Abbraccio i familiari, gli amici delle vittime e i sostenitori di quell'organizzazione. Siamo attenti ", ha scritto il presidente del Messico su X il presidente Andrés Manuel López Obrador.