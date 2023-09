"È stato destituito". Nuove voci sul ministro scomparso: cosa succede in Cina

Li Shangfu, il ministro della Difesa della Cina, sarebbe finito sotto inchiesta. Sarebbe stato sottoposto ad indagini approfondite da parte delle autorità cinesi e potrebbe addirittra essere stato destituito dal suo incarico. È questa la versione fornita da alcune fonti governative statunitensi anonime per spiegare la misteriosa assenza di Li, scomparso dai riflettori pubblici da oltre due settimane. In attesa di ulteriori riscontri, l'ipotetica destituzione del ministro sottolineerebbe turbolenze in corso tra le fila dei membri d'élite dell'establishment militare e della politica estera di Pechino.

Ministro sotto inchiesta?

L'indiscrezione proveniente da Washington è stata rilanciata dal Financial Times, che ha citato tre funzionari statunitensi e due persone a conoscenza di informazioni d'intelligence, secondo cui il ministro cinese sarebbe già stato rimosso dal suo incarico. Le fonti non hanno però spiegato che cosa abbia portato l’amministrazione guidata da Joe Biden a concludere che Li si troverebbe sotto indagine. La Casa Bianca non ha commentato la notizia, così come l’ambasciata cinese negli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato da Reuters, alcuni funzionari vietnamiti hanno affermato che Li, la scorsa settimana, aveva improvvisamente annullato un incontro a causa di una " motivi di salute ".

In un commento su X, Rahm Emanuel, ambasciatore Usa in Giappone, aveva così commentato la strana scomparsa del ministro: " La formazione del gabinetto del presidente Xi assomiglia ora al romanzo di Agatha Christie And Then There Were None. Prima scompare il ministro degli Esteri Qin Gang, poi scompaiono i comandanti della forza missilistica e ora il ministro della Difesa Li Shangfu non si vede in pubblico da due settimane. Chi vincerà questa corsa alla disoccupazione? I giovani cinesi o il governo di Xi? ".

Scomparse misteriose

La notizia di Li è arrivata due mesi dopo che il presidente cinese Xi Jinping aveva rimosso Li Yuchao e Liu Guangbin i due principali esponenti della Forza missilistica dell’Esercito popolare di liberazione, organismo che supervisiona l’arsenale cinese (in rapida espansione) di missili a lungo raggio e armi nucleari. A luglio, invece, un altro ministro era sparito dai radar: si trattava del titolare del ministero degli Esteri, Qin Gang, scomparso dalla vista del pubblico per un mese prima di essere rimosso dalla sua posizione.

" Se la rimozione del ministro della Difesa e dei leader della Rocket Force è avvenuta a causa della corruzione, ciò indica che il processo di controllo di Xi per la selezione degli alti funzionari è profondamente imperfetto e suggerisce che la corruzione è comune all’interno del sistema nonostante la decennale campagna di Xi contro di essa ", ha affermato Dennis Wilder, ex esperto della CIA dell'esercito cinese.

Ricordiamo che Li, entrato in carica il 12 marzo, era stato nominato membro della Commissione militare centrale a ottobre. Nel 2018, era stato sanzionato dagli Usa per aver approvato l’acquisto da parte della Cina di sistemi missilistici antiaerei russi S-400 e 10 caccia Su-35 dal venditore di armi russo Rosoboronexport.