"Missile russo nel nostro spazio aereo": cosa è successo in Polonia

La Polonia ha riferito che un oggetto non identificato è entrato e uscito dal proprio spazio aereo nelle prime ore del mattino, in concomitanza con il massiccio attacco condotto dalla Russia su gran parte dell'Ucraina. Il mistero è rimasto tale per qualche ora, fino a quando le autorità di Varsavia non hanno spiegato che l'ospite inatteso coincideva con un " missile russo ". Il presidente polacco Andrzej Duda ha convocato una riunione urgente con la leadership militare per chiarire i contorni della vicenda. Non è la prima volta che la Polonia, membro della Nato, si ritrova a fare i conti con oggetti non desiderati collegati alla guerra in Ucraina, transitanti o atterrati nel proprio territorio.

Polonia in allerta

" Tutto indica che un missile russo è entrato nello spazio aereo polacco. Lo abbiamo individuato tramite il radar. Ha lasciato il nostro spazio aereo " immediatamente, in direzione dell'Ucraina, ha spiegato il capo di stato maggiore dell'esercito polacco, generale Wieslaw Kukula. " C'è stato un intenso bombardamento del territorio dell'Ucraina nella notte, per cui l'incidente potrebbe essere collegato a questo ", ha proseguito.

In mattinata il Comando operativo delle Forze armate polacche (Rsz) aveva parlato di un " oggetto aereo non identificat o" entrato dal confine ucraino. " Nelle prime ore del mattino, un oggetto aereo non identificato è entrato nello spazio aereo della Polonia dal confine con l'Ucraina ", aveva scritto lo stesso comando su X. " Dal momento che ha attraversato il confine fino al punto in cui il segnale è sparito, è stato osservato dai mezzi di radiolocalizzazione del sistema di difesa aerea del Paese ", ha aggiunto la fonte sottolineando che " in base alle procedure, il Comando operativo ha dispiegato le forze e le risorse a sua disposizione ".

Il mistero del missile russo

In seguito, come detto, Varsavia ha comunicato che l'ospite inatteso coinciderebbe con un non meglio specificato missile entrato e uscito dallo spazio aereo polacco. L'emittente TV Republika ha però fatto sapere che era in corso la ricerca dell'oggetto vicino alla città di Hrubieszow, nel sud della Polonia. " Abbiamo ricevuto informazioni che un oggetto è apparso sul radar vicino a Hrubieszow. Non abbiamo alcuna conferma che sia caduto nella nostra regione" , ha evidenziato Krzysztof Komorski, governatore della regione di Lublino.

Secondo quanto riportato da Reuters, i servizi di emergenza, tra cui la polizia e le unità dell'esercito volontario, stanno perlustrando la suddetta zona, ma non sarebbe ancora chiaro se l'oggetto sia atterrato o meno sul territorio polacco. Non ci sono state segnalazioni di vittime.

I precedenti

Il velivolo non identificato entrato oggi nello spazio aereo polacco " è un altro segnale per i nostri partner affinché rafforzino l’Ucraina con la quantità necessaria di fondi, in modo da farla diventare uno scudo tra l'aggressore e l'Europa, proteggendo sia noi stessi che loro ", ha dichiarato il capo dell'aeronautica ucraina, il colonnello Yuri Ignat, durante una diretta tv, commentando lo sconfinamento da parte di un oggetto aereo denunciato dalle forze armate di Varsavia. " Come potete vedere, ci sono enormi attacchi" da parte dei russi - ha affermato - " e molti oggetti volano. Non c'è nulla di nuovo, può accadere durante attacchi massicci " come quello di oggi " perché il nemico sta colpendo i nostri territori di confine anche a occidente ".

I precedenti non mancano. Un missile ucraino vagante ha colpito il villaggio polacco di Przewodow, nel sud della Polonia, nel novembre 2022. Ad aprile, un oggetto militare è stato trovato in una foresta vicino al villaggio di Zamosc, vicino alla città settentrionale di Bydgoszcz. Successivamente è stato riferito che si trattava di un missile russo .