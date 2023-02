"È Dragonball". Mistero in Giappone per la sfera di metallo emersa dal mare

È mistero in Giappone per il rinvenimento di una grande sfera cava di metallo che si è arenata sulla spiaggia di una località della costa Pacifica del Paese: il web è letteralmente impazzito alla vista del misterioso oggetto, paragonato alle astronavi utilizzate dai Saiyan per raggiungere la Terra nel celebre manga Dragonball.

La sfera, del diametro di 1,5 metri, è stata ritrovata qualche giorno fa sulla sabbia della spiaggia di Henshu, nella città di Hamamatsu, almeno secondo quanto riferito dai media locali. Il timore che potesse trattarsi di una mina o comunque di un ordigno espolosivo ha fatto scattare immediatamente l'allarme tra le autorità locali. Sul posto sono giunti gli artificieri, dotati di uno strumento in grado di effettuare un'ispezione a raggi X per scongiurare tale ipotesi: l'esame ha rivelato che il corpo dell'oggetto è completamente vuoto.

Scongiurato il pericolo di una possibile esplosione, resta da stabilire di cosa si tratti, ma nessuno al momento ha fornito un'ipotesi credibile. C'è chi ha parlato, visto che va tanto di moda ultimamente, del residuo di un pallone spia e chi ha comunque voluto coinvolgere Cina e Corea del Nord, ipotizzando che si trattasse di un misterioso strumento utilizzato per lo spionaggio: ipotesi cadute dopo le prime analisi del misterioso oggetto.

La presenza di due maniglie in rilievo sulla superficie della sfera ha fatto pensare invece che potesse trattarsi semplicemente di una boa di ormeggio sganciatasi dalla sua collocazione originaria. L'oggetto ha una colorazione arancione-marroncina, e presenta comunque delle evidenti chiazze di ruggine più scure, ma nessuno degli elementi fino ad ora rilevati ha contribuito a dare una spiegazione certa della sua funzione o della sua origine.

Le foto della sfera sono state inviate alle autorità militari giapponesi e alla guardia costiera, nella speranza che qualcuno possa fornire ipotesi più valide a riguardo. Ciò che stupisce maggiormente, tuttavia, è che l'oggetto era già lì da tempo prima che iniziasse a suscitare curiosità. Ufficialmente sarebbe stata una donna a scoprirlo per caso all'inizio della settimana, ma neppure questo sembra corrispondere alla realtà. "Non capisco il perché di tutta questa attenzione ora" , rivela un residente a NHK. "È lì da un mese, ho subito provato a spingerla ma non si muoveva". Mentre si cerca di fornire ipotesi più plausibili, comunque, sul web è esplosa la Dragonball mania: tra Ufo e Vegeta, di certo c'è chi ha avuto modo di sbizzarrirsi.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw