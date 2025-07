Il giallo di Valentina Greco, scomparsa da 9 giorni in Tunisia

Sono giorni di grande preoccupazione per le sorti di Valentina Greco, una connazionale che vive in Tunisia e che dallo scorso 9 luglio risulta scomparsa. I familiari, qui in Italia, hanno dato l'allarme e sono disperati. Al momento non sappiamo molto della donna, e le ricerche sono in corso.

Stando a quanto riportato sino ad ora, Valentina Greco, una 42enne originaria di Cagliari, si era trasferita tre anni fa nella cittadina costiera di Sidi Bou Said, dove vive da sola. La donna lavora come consulente nel settore sociale, occupandosi di contabilità e collaborazioni internazionali, fra cui anche con l'Onu. Un lavoro che, a detta di tutti, la gratificava. Dallo scorso 9 luglio non dà più sue notizie. Non risponde al telefono, né ha più contattato amici e familiari. Dopo qualche giorno di silenzio, i genitori, preoccupati, hanno contattato l'ambasciata italiana in Tunisia.

"Abbiamo pensato a un malore. Ora abbiamo paura che possa avere avuto un incidente fuori casa. L'ambasciata ci ha assicurato che lo avrebbero saputo, ma se non aveva con sé i documenti ed è incosciente?" , ha dichiarato la madre Roberta Murru a FanPage. "I primi due giorni ero tranquilla, anche se eravamo abituate a sentirci ogni sera ho pensato avesse problemi di linea. Ma ora sono molto preoccupata".

A quanto pare la polizia tunisina è già stata a casa di Valentina, non trovando nessuno. Amici e parenti stanno facendo girare alcune fotografie della 42enne sui social nella speranza che qualcuno, in Italia o in Tunisia, possa riconoscerla. In tanti si stanno mobilitando per cercarla. I familiari assicurano che la donna si era ben integrata nella realtà tunisina e nel suo quartiere. Si esclude l'ipotesi che possa essersi volontariamente allontanata. "L'ultima volta che ci siamo sentite era tranquilla, diceva che aveva problemi al cellulare ma niente di preoccupante. Lei ha due gattini a cui tiene moltissimo, ogni volta che sta fuori casa per più di un giorno li lascia alla veterinaria" , ha spiegato la madre.

Nel corso del sopralluogo, la polizia tunisina ha trovato i gatti, rimasti soli.

La casa, assicurano gli agenti, era in ordine, ma risultano assenti il computer e il cellulare. Non si esclude alcuna pista. Alcune amiche della donna hanno raccontato che di recente la 42enne aveva respinto delle avances da parte di un uomo.

Il fratello Alessio sarebbe in partenza per la Tunisia.