Quel misterioso "uovo d'oro" trovato sui fondali dell'Alaska

Sta destando non poche curiosità negli Stati Uniti il ritrovamento sul fondale dell'Alaska di quello che è già stato da molti definito come "uovo d'oro". Saldamente attaccato a una superficie rocciosa, l'oggetto misterioso è stato individuato a circa 3 chilometri di profondità, e pare davvero aver ospitato qualcosa al suo interno.

Il ritrovamento

Il ritrovamento risale allo scorso 30 agosto. È stato il team di ricerca Seascape Alaska 5 a individuare "l'uovo" mentre stava sondando con dei Rov gli abissi del Golfo dell'Alaska, a circa 400 chilometri dalla costa. L'oggetto si è mostrato come qualcosa di metallico e luminoso, ancorato al fondale, ed è stato impossibile non notarlo. Data la sua forma sfereggiante, in molti hanno subito pensato ad esso come a un uovo. Il foro presente sulla superficie dell'oggetto ha dato adito a speculazioni. "Qualcosa potrebbe aver cercato di entrare… o di uscire" , hanno dichiarato i ricercatori.

Purtroppo, quando il braccio robotico del veicolo subacqueo telecomandato ha afferrato l'uovo, questo si è rivalato molto morbido e ha perso consistenza. L'aspetto metallico, infatti, ha tratto in inganno. Non si trattava di qualcosa di solido.

Che cos'è?

L'oggetto è stato portato in superficie e inserito in un bicchiere sterile per essere esaminato in laboratorio. Saranno infatti necessarie accurate indagini per stabilire di cosa si tratti. " Non è così deliziosamente strano il mare profondo? " si è domandato Sam Candio, coordinatore della NOAA Ocean Exploration, come riportato dal portale online cbsnews.com. Al momento dal NOAA non possono dire con certezza che cosa sia questo "uovo", ma a quanto pare sia qualcosa di origine biologica.

Intanto sul web si stanno scatenando le teorie. C'è già chi parla di "uovo alieno".