Due agenti sono stati uccisi nell’assalto al cellulare che trasportava Mohamed Amra. Quattro uomini armati sono entrati in azione sull'autostrada A154, al casello di Incarville, nel dipartimento di Eure in Normandia, e hanno permesso al trentenne, soprannominato "La Mouche", ossia “La Mosca”, di fuggire via. Le autorità francesi hanno reclutato più di 200 gendarmi e agenti di polizia per dare la caccia al fuggitivo, un volto noto alle forze dell’ordine a causa di una fedina penale ricca e variegata.

Trent’anni, Mohamed Amra non fa parte dell’elenco dei detenuti radicalizzati ma è un criminale che si è già macchiato di numerosi reati. Condannato per traffico di droga e tentato omicidio, “La Mosca” è considerato a capo di una rete di spaccio. Come riportato da Le Parisien, prima di arrivare nel carcere di Évreux era stato detenuto a Les Baumettes, a Marsiglia, e a La Santé, a Parigi. Due giorni fa, inoltre, avrebbe tentato di fuggire segando le sbarre della sua cella, senza successo. Per questo motivo era finito in isolamento e il suo livello di sorveglianza era stato alzato a “Escorte 3”.