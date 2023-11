"Molestò una balena". E così Bolsonaro finisce indagato

L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è finito nel mirino della Polizia Federale e del Pubblico Ministero Federale (Mfp) a causa di presunte molestie arrecate a una balena nella località di São Sebastião, sulla costa di San Paolo, mentre si trovava in sella a una moto d'acqua.

Alcuni dettagli su questa vicenda sono stati resi pubblici il 17 novembre all'interno di un bollettino diramato dal Pubblico Ministero Federale. L'organo di giustizia ha annunciato di aver istituito un'indagine, della durata di un anno, che sarà affidata alla Polizia federale per far luce sul sospetto reato di "molestie intenzionali nei confronti di specie di cetacei" che si sarebbe verificato tra il 16 e il 17 giugno di quest'anno. Determinante nel ricostruire la vicenda, oltre che a far scattare le verifiche, un video pubblicato sui social media in cui appare l'ex presidente Jair Bolsonaro.

In Brasile la pena per questo genere di reato, oltre alla sanzione pecuniaria, varia da 2 fino a 5 anni di reclusione. Secondo il procuratore Marília Soares Ferreira Iftim, responsabile del bollettino che annunciato l'istituzione del caso, i video e le foto pubblicati sui social network hanno mostrato il momento in cui il mezzo acquatico, con il motore acceso, arriva a circa 15 metri di distanza dalla balena, che in quel momento si trovava in superficie.

"Le immagini sono state riprese da un'altra imbarcazione, ed è possibile notare che a bordo del mezzo c'è una sola persona, che sta procedendo in avanti e contemporaneamente registrando un video sul suo cellulare" , ha spiegato il procuratore. "L'identità di questa persona sembrerebbe essere quella dell'ex presidente Jair Messias Bolsonaro" , ha aggiunto, specificando che sarà comunque necessario ottenere maggiori certezze.

Secondo l'Mpf, "il fatto è documentato dai video postati sui social network, i quali hanno mostrato che una moto d'acqua con il motore acceso si è avvicinata a circa 15 metri dall'esemplare di balena" . Il cetaceo "si trovava nel cosiddetto 'comportamento aereo', in cui appare l'animale sale fino in superficie, colpendo l’acqua con la pinna pettorale e la coda".